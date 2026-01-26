알렉산더 헤르난데스 경기 공지 없이 취소 화이트 CEO “FBI가 수사할 가능성 높아”

[헤럴드경제=조용직 기자] 올해 첫 UFC 넘버드 대회인 UFC 324에서 또 승부조작 의심 경기가 감지돼 해당 경기를 급거 취소하는 상황이 발생했다.

25일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 열린 UFC 324: 게이치 vs 핌블렛’ 대회에서 당초 편성돼 있던 알렉산더 헤르난데스 대 마이클 존슨의 라이트급 경기가 취소됐다.

데이너 화이트 UFC CEO는 이날 대회 후 기자회견에서 ‘비정상적인 베팅 패턴’이 발견돼 경기를 취소한 것이라고 밝혔다. 그는 도박이 경기 취소에 영향을 미쳤냐는 미디어의 질문에 “그게 바로 이유다. 또 그런 일이 벌어졌다”면서 “게임 공정성 관리국에서 전화가 왔다”고 확인했다.

비정상적인 베팅 패턴이란 전문가들의 승부 예측과 이에 따른 베팅 흐름과는 달리 어느 시점부터 언더독의 승리에 거액의 베팅금액이 몰리는 이례적 흐름을 뜻한다. 이는 미리 승패를 알려주고 싸우는 승부 조작범죄가 개입할 소지가 크다.

화이트 CEO는 이미 이 같은 사건들을 깊이 수사하고 있는 미국연방수사국(FBI)이 헤르난데스와 존슨의 경기 취소 건도 수사할 가능성이 높다고 언급했다.

이 대회에서는 헤르난데스의 경기를 포함해 2개의 경기가 취소됐다. 계체를 마치고 걸어나오다 실신한 캐머런 스모더맨의 경기도 대체 선수 없이 취소됐다.

UFC는 불과 2달 전인 지난 해 11월에도 승부조작 스캔들을 겪었다. 아이잭 둘가리안과 야디르 델 발레의 경기에서 언더독인 야디르에게 경기 직전 거액의 베팅이 몰렸다. 경기 전 UFC 윤리준수 위원회로부터 이를 안내 받은 UFC는 경기를 취소하지는 않았다. 하지만 경기에서 둘가리안이 패하고 스캔들이 사그라들지 않자 둘가리안을 방출했다.