군집AI·무인기 핵심 기술 파트너십 본격화 CES 2026 혁신상 수상 등 기술 시너지 입증

[헤럴드경제=최은지 기자] 군집 인공지능(AI) 기반 항공·방산 플랫폼 기업 파블로항공이 대한항공으로부터 전략적 투자(SI)를 유치하며 차세대 무인기 시장 공략을 위한 핵심 파트너십을 본격화한다고 26일 밝혔다.

이번 투자는 대한항공이 기술 스타트업에 단행한 최초의 전략적 투자라는 점에서 의미가 깊다. 양사는 지난 23일 대한항공 서소문 사옥에서 투자계약 체결식을 갖고, 군집AI 자율비행 기술과 항공기 외관검사(MRO Inspection) 드론을 중심으로 한 공동 기술 개발 및 사업화에 합의했다.

대한항공은 파블로항공이 보유한 ▷군집AI 자율비행 알고리즘 ▷통합관제 플랫폼 ▷중소형 무인기 설계·운용 기술의 성장성을 높게 평가해 투자를 결정한 것으로 알려졌다. 양사는 지난해 10월 체결한 업무협약(MOU)을 바탕으로 국방 및 민수 분야에서 협력해 왔으며, 이번 투자를 통해 이를 실질적인 기술·사업 단계로 확장한다는 구상이다.

특히 양사가 공동 개발한 AI 군집드론 기반 항공기 외관검사 시스템 ‘인스펙X(InspecX)’는 최근 ‘CES 2026’ 드론 부문에서 혁신상을 수상하며 글로벌 무대에서 기술력을 입증한 바 있다.

파블로항공은 국내 최초로 군집 조율 기술 4단계(Level 4, High Swarming)에 도달한 기업이다. 이를 바탕으로 실제 전투 작전 환경을 고려한 군 시연을 수행하는 등 국방 분야는 물론 항공 점검, 산업 안전, 드론 배송 등 민수 영역으로 사업 범위를 넓히고 있다.

김영준 파블로항공 의장은 “대한항공의 이번 투자는 파블로항공의 군집AI 기술이 연구 단계를 넘어 실제 산업 현장에서 활용 가능한 수준임을 입증한 것”이라며 “글로벌 항공 산업을 선도하는 대한항공과의 협력을 통해 무인기 및 드론 분야에서 새로운 가치를 창출하겠다”고 밝혔다.