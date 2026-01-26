1월 26일~2월 25일…주민창업·지역재생창업 약 35개 기업 선정

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도(도지사 김진태)가 폐광지역의 지역 자원과 유휴 공간을 활용한 창업기업을 발굴·육성하기 위해 1월 26일부터 2월 25일까지 ‘폐광지역 창업 활성화 지원사업’ 참여기업을 모집한다.

폐광지역 창업 활성화 지원사업은 지역 주민의 자생력 확보와 폐광지역의 특색 있고 차별화된 사업화 아이템 발굴을 위해 약 35개 기업을 선정해 창업 보조금과 컨설팅, 교육 등을 제공하는 사업이다.

주요 지원 분야는 ▷주민창업 ▷지역재생창업으로, 매년 평가·심사를 통해 3회에 걸쳐 주민창업은 최대 1억5000만원, 지역재생창업은 최대 2억원을 지원할 계획이다.

주민창업 지원 대상은 공고일 기준 폐광지역 내 주민등록을 둔 주민이 50% 이상 포함된 5명 이상의 출자법인으로, 사업장 또는 공장 등록지가 폐광지역진흥지구 또는 폐광지역 지원 대상 농공단지에 위치해야 한다.

지역재생창업 지원 대상은 공고일 기준 폐광지역 내 주민등록을 둔 주민 또는 단체(대표는 폐광지역 주민이어야 함)로, 폐광지역진흥지구 내 준공된 지 20년 이상 지난 유휴 공간을 5년 이상 활용할 수 있어야 신청할 수 있다.

세부 사항은 도 및 폐광지역 4개 시군(태백·삼척·영월·정선), 강원특별자치도경제진흥원 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있으며, 공고 기간 내 해당 시군에 우편 또는 직접 방문해 접수하면 된다.

도는 접수된 기업을 대상으로 서류 적격 심사, 서면 심사(정량 평가), 발표 평가(정성 평가), 선정위원회를 거쳐 4월 중 최종 참여기업을 선정할 계획이다. 이후 사전 진단 컨설팅을 통해 본격적인 창업 지원에 나설 예정이다.

특히 올해는 강원랜드 사회공헌재단과 협업해 ‘정태영삼 맛캐다 지원사업’을 병행 추진하며 지역 맛집 육성과 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.

이 사업은 외식업 창업기업을 대상으로 맞춤형 컨설팅을 제공하는 것으로, 지난 3년간 보조금을 지원받은 외식업 분야 창업기업 중 매출 감소나 영업 부진 등 경영상 어려움을 겪고 있는 기업을 우선 지원 대상으로 한다.

박유식 강원특별자치도 미래산업국장은 “폐광지역의 특색을 살린 차별화된 아이템 발굴과 창업 자금, 컨설팅을 통해 지역 대표 기업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.