개관 기념 첫 명사 특강 성료… 청소년 과학 감수성 키워 곽재식 작가와 ‘외계인’ 키워드로 풀어낸 일상 속 과학 이야기

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) 제2방정환교육지원센터가 개관 이후 처음으로 선보인 명사 특강이 지난 23일 센터 대강당에서 구민 100여 명의 참여 속에 마무리됐다.

이번 특강은 제2방정환교육지원센터 개관 후 본격적인 운영을 알리는 첫 공식 프로그램으로, 청소년의 과학 이해도를 높이기 위해 마련됐다.

이날 강연자로 나선 곽재식 작가는 공학 박사이자 소설가로, 과학을 대중의 눈높이에 맞춰 쉽고 친근하게 전달해 온 과학 커뮤니케이터다. 곽 작가는 ‘외계인과 우리 일상의 과학기술’을 주제로, 다소 생소할 수 있는 과학 이론을 일상 속 사례와 연결해 설명하며 청중의 흥미를 이끌었다.

특강에 참여한 동원중학교 유승리 학생은 “평소 궁금했던 외계인 이야기를 통해 우리 주변의 과학기술이 어떻게 작동하는지 알 수 있어 유익했다”며 “과학이 우리 삶과 얼마나 밀접한지 다시 느끼는 시간이었다”고 소감을 전했다.

중랑구 방정환교육지원센터는 2021년 개관 이후 누적 참여 인원 24만4095명을 기록하며 지역 대표 공공교육시설로 자리매김했다. 특히 지난해 이용자 만족도 조사에서 92%의 높은 만족도를 기록했다.

이어, 구는 지난해 12월 ‘제2방정환교육지원센터’를 새롭게 개관했다. 제2센터는 로봇·코딩, 과학실험, 가족천문과학 등 전문 교육과정을 운영하는 이공계 특화 교육 거점으로, 급변하는 미래 산업 환경에 대응하는 인재 양성에 집중하고 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 특강이 아이들에게는 과학적 상상력을 키우는 계기가 되고, 구민들에게는 미래 사회를 이해하는 즐거운 시간이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 중랑구가 꿈과 희망을 키우는 교육도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

제2방정환교육지원센터는 오는 2월 27일 뇌과학자 장동선 박사를 초청해 ‘뇌과학자가 바라보는 AI 시대의 미래’를 주제로 후속 명사특강을 이어갈 예정이다.