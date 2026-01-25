[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군농업기술센터와 경북과학대 라이즈사업단은 지난 21일 참외 스마트팜 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 경북도 RISE 사업(로컬 맞춤형 R&D: 농·임업 대혁신·확산)과 연계해 지역산업 성과를 창출하는 것을 목적으로, 농업의 환경 데이터 기반의 과학적 재배 관리 체계 구축을 위해 칠곡군 지역내 참외 재배 농가 4개소를 대상으로 스마트환경 관리장치, 환경센서, 무선통신 기반 데이터 전송장비 및 모니터링 시스템 설치를 지원한다.

아울러 장비 활용을 위한 기술지도와 운영 교육도 함께 추진된다.

경북과학대 라이즈사업단은 사업 기획과 기술 자문, 성과 분석을 담당하고 칠곡군농업기술센터는 농가 선정과 현장 관리와 스마트팜 활용 지도에 협력할 예정이다.

칠곡군농업기술센터 관계자는 “이번 협약을 통해 참외 재배 현장에 스마트환경 관리 기술을 적용함으로써 농가의 재배 관리 효율을 높이고 데이터 기반의 농업 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대한다”며 “향후 실증 결과를 토대로 지역 여건에 맞는 스마트농업 모델을 지속적으로 확산해 나가겠다”고 말했다.