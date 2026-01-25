[헤럴드경제=김성훈 기자] 이재명 대통령이 25일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 지명 철회하자 국민의힘은 이 대통령이 인사 검증에 실패에 사과해야 한다고 주장했다.

송언석 원내대표는 이날 페이스북에 “명백한 인사 참사이자 인사 검증 실패”라며 “이 대통령은 국민께 정중히 사과하고 인사 검증 시스템을 전면 쇄신하길 바란다”고 했다.

또 “만시지탄이다. 진즉에 지명 철회했어야 마땅한 사람을 20일 넘게 끌어온 데 따른 시간 낭비와 국력 소진은 어떻게 책임질 건가”라며 “결단을 빨리 내리지 못한 대통령의 우유부단함은 온전히 국가 예산 집행과 국정 운영 부담으로 돌아오고 있다”고 비판했다.

그는 청와대가 ‘통합 인사’의 취지를 재차 언급한 데 대해 “또다시 정략적 목적이 개입하면 제2, 제3의 인사 실패가 반복될 뿐”이라고 했다.

송 원내대표는 “검증은 끝났지만 수사는 이제부터다. 이 후보자 자녀의 ‘위장 미혼’을 통한 위법한 아파트 청약 당첨 의혹에 대해서는 경찰의 조속하고 철저한 수사를 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

국회 재정경제기획위원회 야당 간사인 박수영 의원도 페이스북에 “사필귀정이고 당연한 수순이다. 하지만 청와대는 인사 검증 실패에 대한 사과는 단 한마디도 하지 않았다”라고 지적했다.

이어 “이 대통령은 민정수석실, 경찰, 국가정보원, 국세청, 국토교통부 등을 총동원하고도 갑질 세평은커녕 증여세 탈루, 아들 입시 특혜, 부정 청약, 부동산 투기 등을 하나도 걸러내지 못했다”고 주장했다.

신동욱 최고위원은 “이번 사태는 결국 이재명 정권의 도덕적 자살로 귀결될 것”이라고 했고, 양향자 최고위원도 “국민을 시험대에 올려놓고 정치적 술수로 국면을 넘기려 한 책임은 절대 가볍지 않다. 대통령이라면 국민 앞에 석고대죄하는 자세로 사과하는 게 도리”라고 했다.

재경위 소속 권영세 의원도 페이스북에 “이재명 정부는 남 탓할 일이 아니라 엉터리 졸속 검증으로 낙마 사태를 초래한 데 대해 분명히 사과하라”고 썼다.