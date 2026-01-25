29일 공개 티빙 오리지널 애니 ‘테러맨’ 동명의 웹툰 원작…‘슈퍼스트링 유니버스’ 시작 엄상용 감독 “무한한 확장성의 세계관 출발”

[헤럴드경제=손미정 기자] “(국산 애니메이션의) 중요한 기점이라고 생각했습니다.”(애니메이션 ‘테러맨’ 연출 엄상용 감독)

지난해 콘텐츠업계의 가장 뜨거웠던 키워드 중 하나는 애니메이션이었다. 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 극장판 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’, 그리고 극장판 ‘체인소맨: 레제편’까지. 극장가 침체라는 악조건 속에서도 신드롬적 흥행의 중심에 선 애니메이션은 어느새 B급 문화, 비주류란 수사마저도 벗어던졌다. 누구도 부정하기 어려운, 바야흐로 애니메이션 전성시대다.

미국과 일본 등 전통적인 애니메이션 강국들의 작품이 글로벌 흥행에 성공하는 동안, 마찬가지로 전세계 대중문화의 주목을 한몸에 받은 ‘K-콘텐츠’는 유독 애니메이션에서만큼은 힘을 쓰지 못했다. 우리에게도 애니메이션의 시대에 뒤쳐지지 않을 저력과 가능성이 있을까. ‘메이드 인 코리아(Made in Korea)’ 애니메이션 ‘테러맨’에 대한 기대를 숨길 수 없는 이유는 여기 있다.

오는 29일 티빙 오리지널 애니메이션 ‘테러맨’이 공개된다. 와이랩 대표 히어로 프랜차이즈 ‘슈퍼스트링 유니버스’의 시작을 여는 동명의 인기 웹툰을 원작으로 하는 작품이다. 불행을 감지하는 눈을 가진 고등학생 ‘정우’가 사람들을 구하기 위해 스스로 테러리스트가 되어 거대한 음모와 맞서는 이야기를 그린 ‘한국형 다크히어로물’이다.

연출·작품력을 인정받은 실력파 제작진이 한국형 애니메이션의 야심찬 도전을 함께한다.

심슨 스페셜 에피소드 ‘공포의 나무집33’ 두 번째 이야기로 제75회 에미상에서 최우수 애니메이션 프로그램상을 수상한 엄상용 감독이 연출을, 넷플릭스 오리지널 애니메이션의 에피소드 감독을 맡았던 우메하라 타카히로 감독이 캐릭터 작화 감독을 맡았다. 여기에 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편’, ‘마루는 강쥐’, ‘더 퍼스트 슬램덩크’ 등 굵직한 애니메이션에 참여한 이경태, 장미, 엄상현, 심규혁, 전태열 등 인기 성우들이 대거 합류했다.

엄상용 감독은 “이번 작품은 주인공 정우가 시련과 각성을 거치며 결심하고 성장해 나가는 과정을 주로 다루고 있다. 그리고 조력자들의 능력과 배경은 앞으로 정우가 어떤 인물로 성장할지를 기대하게 하는 요소”라면서 “이 이야기가 무한한 확장성을 가진 세계관의 출발점이 되기를 바란다”고 밝혔다.

이어 그는 ‘테러맨’의 매력에 대해 “앞으로 벌어질 일들을 미리 바라보는 능력을 통해 안타까운 재해가 일어나지 않길 바라는 주인공의 마음이 와닿았다”면서 “주인공이 초능력과 조력자들의 도움으로 사회의 악을 응징해 나가는 점이 좋았다”라고 말했다.

우메하라 타카히로 감독은 ‘원작’을 작화의 최우선으로 삼았다. 그는 “원작을 면밀히 분석하고, 실지 조사를 철저히 진행했다. 장면의 보강이나 액션의 설계, ‘테러맨’만의 특수효과 개발과 색채 구축 등에 많은 공을 들였다”라고 강조했다.

특히 원작보다 드라마틱하게 확장된 광안대교 장면을 ‘테러맨’ 스타일의 결정체로 꼽은 그는 “액션은 아크로바틱을 노리더라도 비현실적으로 되지 않도록 노력했다. 또한 액션을 구성하는 총기와 폭탄 등 소도구에 연출적 재미를 더했다”고 설명했다.

우메하라 감독은 불행을 감지하는 소년 ‘정우’의 성장 서사를 ‘빛과 그림자’라고 표현했다. 그는 “재해를 막기 위한 테러는 많은 사람을 구하지만 역설적으로 또 다른 누군가를 불행하게 만들기도 한다. 그 모순에 상처받고 고민하면서도 자신을 지지해 주는 동료가 있기에 심신을 단련하고 사명감과 마주하며 고전하는 정우의 모습은 다크 히어로 그 자체”라고 했다.

엄 감독 역시 “부족하고 연약한 소년이 히어로로 서기까지의 과정을 그린다. 이 과정에서 내적 트라우마를 이겨내는 소년의 모습이 장하게 느껴지길 바란다”라며 이를 부연했다.

‘테러맨’에는 대한민국의 명소들이 배경으로 등장한다. 실제 두 감독은 장소 구현에 심혈을 기울였다고 했다. 엄 감독은 “배경이 되는 장소들의 큰 형태를 작품에 끌어들여 몰입감을 더했다”라고 했고, 우메하라 감독은 “작품 속에서 사건이 일어나는 시간에 맞춰 현장을 방문해 그 시간대의 교통량과 오가는 행인들, 환경음, 시간의 흐름에 따른 풍경의 변화 등을 조사했다”며 비하인드를 전했다.

국내에서 제작된 애니메이션이라는 점에서 ‘테러맨’이 가지는 의미는 특별하다. 제작진의 어깨도 그만큼 무겁다.

엄 감독은 “우리나라의 웹툰이 해외에서 기획되는 일이 반복되며 국내 애니메이터들은 실패조차 할 수 없는 조건이 되어가고 있다. 중요한 기점이라고 생각했다”면서 “또 이번 작품이 시청자분들에게 작은 즐거움을 드리고, 다음번을 기대하게 만드는 작품이 된다면 기쁠 것 같다”며 바람을 전했다. 우메하라 감독은 “좋은 의미로 무엇에 있어서든 ‘테러맨이 처음이었다’라고 말할 수 있는 작품으로 기억되길 바란다”라고 전했다.

티빙 오리지널 애니메이션 ‘테러맨’은 오는 29일 티빙에서 독점 공개된다.