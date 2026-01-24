[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 지난 22일 미국 뉴저지에 본사를 둔 농산물 유통기업 ESU, 다금영농조합법인과 샤인머스캣을 비롯한 경산 농산물 수출 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

이날 체결식에는 조현일 경산시장, ESU의 Tommy Suh 대표, 다금영농조합법인 임연식 대표 등이 참석했다.

경산 농산물을 수입하는 ESU는 2010년 미국 뉴저지에 설립된 기업으로 연 매출 6700만 불에 달하며 전 세계 12개국으로부터 농산물을 수입해 미국 전역에 유통하는 기업체로, 이번 협약으로 미국 시장에 경산 농산물을 적극 홍보·판매할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 업무협약은 ESU와 경산시, 다금영농조합법인간의 3개 기관이 체결했으며 ESU는 미주 지역 유통채널을 활용해 경산시 농산물의 수출 확대에 적극 협력하고 경산시와 다금영농조합법인은 고품질 농산물의 안정적인 생산과 공급 체계 구축을 위해 적극 협력하기로 했다.

다금영농조합법인 임연식 대표는 “경산 농산물의 수출 확대를 위해 품질 및 규격에 적합한 농산물 공급에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

조현일 경산시장은 “이번 협약을 통해 세계 최대 소비 시장인 미국에 경산 농산물을 본격적으로 홍보하고 글로벌 유통 네트워크 구축과 함께 수출 물량 확대라는 성과를 거두게 됐다“며 “앞으로도 수출 판로 다변화를 통해 농가 소득 증대와 지역 농업 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.