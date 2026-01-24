SNS에 정치활동 재개 암시

[헤럴드경제=문이림 기자] 전재수 더불어민주당 의원이 소셜미디어(SNS)에 글을 올리며 정치 활동 재개를 시사했다. 부산시장 출마 선언이 임박했다는 관측이 나온다.

전 의원은 24일 페이스북에 ‘해양수산부 부산 시대, 이제 부산이 선도해야 합니다’라는 제목의 글을 게시했다.

그는 “해양수산부 장관으로서 짧은 기간 동안 압축적으로 일했고, 역대급 성과를 만들었다”며 “부산항 개항 150년, 해수부 개청 30년의 역사 위에서 북극항로 선점 원년을 선언하고 해수부를 부산으로 이전한 것은 대한민국 정부 역사상 최초”라고 강조했다.

전 의원은 북극항로 추진본부 신설, 해운 대기업 본사 부산 이전 등 재임 기간 거둔 성과를 나열했다. 해수부 산하 공공기관의 추가 부산 이전과 동남투자공사 설립, 해사전문법원 신설, HMM을 비롯한 해운 대기업 본사 유치 등 향후 과제도 제시했다.

그는 “해수부의 가장 강력한 지지자가 돼 북극항로 시대를 선점하는 데 부산이 선도적 역할을 하도록 열과 성을 다하겠다”며 “해수부 부산 시대를 위해 일하고 또 일하겠다”고 강조했다.

정치권에서는 전 의원이 지난 15일에 이어 다시 한 번 ‘부산을 위해 일하겠다’는 글을 올린 점에 주목하고 있다. 정치적 발언을 자제해 오던 그가 연이어 메시지를 낸 만큼 부산시장 출마 선언이 머지않았다는 분석이다.

민주당의 한 인사는 “전 의원은 부산 탈환을 목표로 한 민주당 내에서 가장 경쟁력 있는 정치인”이라며 “조만간 정치 활동을 본격 재개하고 설 연휴 전후로 부산시장 출마를 선언할 가능성이 크다”고 말했다.

앞서 전 의원은 통일교 금품 수수 의혹이 제기된 후 사의를 표명하며 해양수산부 장관직에서 물러났다. 지난달 19일 경찰청에 피의자 신분으로 출석할 당시 모습을 드러낸 뒤 잠행 중이다.