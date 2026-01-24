[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 저동민원센터 사무실 이전을 기념하는 현판식을 열고 본격적인 주민 서비스에 나섰다고 23일 밝혔다.

이날 현판식에는 남한권 울릉군수를 비롯해 이상식 울릉군의회 의장, 도·군의원, 주요 기관장 및 지역 이장 등 30여명이 참석했다.

저동 지역 주민들의 접근성과 민원 편의를 위해 저동민원센터를 10년 만에 새로운 공간으로 이전하고 지난 20일부터 본격적인 운영에 들어갔다.

그동안 센터는 울릉군노인복지관 복지분소 내에 위치해 외부에서 눈에 잘 띄지 않고 접근성이 떨어진다는 지적이 있었다.

이에 울릉군은 주민과 관광객들이 보다 쉽게 행정 서비스를 이용할 수 있도록 (구) 어촌계 공판장 건물 1층으로 센터를 이전했다.

새로운 민원센터는 공간 효율성을 극대화해 쾌적한 환경을 조성했으며 특히 가시성이 좋은 1층에 위치해 방문 편의를 획기적으로 개선했다.

저동민원센터에서는 ‘FAX 민원 서비스(어디서나 민원)’를 통해 타 지자체 및 기관의 서류를 전국 어디서든 신청할 수 있어 도서 지역 주민들의 행정적 불편을 크게 해소하고 있다.

또 센터 내 설치된 무인민원발급기를 통해 주민등록 등·초본 등 총 84종의 서류를 즉시 발급받을 수 있어 신속한 업무 처리가 가능하다.

남한권 울릉군수는 “이번 사무실 이전을 통해 주민들께서 더욱 편리하게 행정 서비스를 이용할 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 주민과 방문객 모두가 체감할 수 있는 맞춤형 행정 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.