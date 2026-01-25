중소기업협동조합 대상…조합당 최대 1500만원 지원

[헤럴드경제] 중소기업중앙회는 중소기업협동조합의 공동사업 활성화를 지원하기 위해 ‘2026년 공동사업개발 전문컨설팅 지원사업’에 참여할 협동조합을 오는 2월 25일까지 모집한다고 25일 밝혔다.

이번 사업은 중소기업협동조합법에 따라 설립된 협동조합을 대상으로 공동사업 발굴과 사업 활성화, 연구개발(R&D) 과제기획 과정 등에 필요한 전문 컨설팅 비용을 지원하는 프로그램이다. 조합당 최대 1500만원 한도로 지원되며, 조합 부담금은 지원금의 10%가 별도로 부과된다.

지원 대상에 선정되기 위해서는 협동조합이 컨설팅업체와 컨소시엄을 구성해 사업수행계획서를 작성한 뒤, 2월 25일까지 협동조합 포털(sc.kbiz.or.kr)을 통해 신청 서류를 접수해야 한다. 이후 중기중앙회는 지원 자격 검토와 사업계획 평가를 거쳐 최종 지원 대상을 선정할 예정이다.

서재윤 중기중앙회 협동조합본부장은 “지난해 전문컨설팅 사업에 참여한 여주도자기사업협동조합은 공동브랜드 ‘빚고굽고’ 개발과 공동 온라인 유통채널 구축 컨설팅을 통해 올해 소상공인시장진흥공단 협업활성화 공동사업 신청으로까지 이어질 예정”이라며 “이를 통해 조합의 공동사업 개발과 수익구조 개선을 동시에 모색하고 있다”고 설명했다.