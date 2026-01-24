CES 2026 이후 로봇주 급등세 中 휴머노이드 로봇, 글로벌 점유율 80% “향후 관건은 ROI”

[헤럴드경제=문이림 기자] 로봇주가 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026을 기점으로 급등세를 보이며 코스피 5000선 돌파의 불쏘시개 역할을 했다. 다만 중국의 압도적인 글로벌 시장 점유율이 중장기 변수로 부상하고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 현대차는 이달 들어 72.01% 올랐다. 현대차그룹이 CES 2026에서 보스턴 다이나믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 선보이며 피지컬 인공지능(AI) 기업으로 재평가 받은 영향이다.

현대오토에버(34.79%), 두산로보틱스(46.28%), 현대무벡스(78.55%), 유진로봇(97.57%), 레인보우로보틱스(14.56%) 등 관련 로봇주도 급등했다.

다만 국내 휴머노이드 로봇 산업의 ‘복병’으로는 중국의 시장 지배력이 꼽힌다. 카운터포인트 리서치에 따르면 지난해 출하된 휴머노이드 로봇의 80% 이상이 중국산이었다. 중국 애지봇이 30.4%로 1위를차지했다. 유니트리(26.4%), 유비테크(5.2%)가 뒤를 이었다. 테슬라의 점유율은 4.7%로 세계 5위다.

중국 기업들은 ‘현장 학습’에 앞서 있다. 유니트리의 휴머노이드는 엔비디아, 구글 등 글로벌 빅테크에 공급돼 AI 학습에 활용되고 있다. 유비테크는 비야디(BYD), 폭스콘 등 실제 생산 공정에 로봇을 투입했다. 미국 기업들이 상대적으로 소수의 샘플로 연구실에서 지능을 고도화하는 동안 중국은 수천 대를 산업 현장에 배치해 비정형 데이터를 실시간으로 축적 중이다.

최근 모건스탠리는 올해 중국 휴머노이드 로봇의 판매량 전망을 기존 1만4000대에서 2만8000대로 2배 올려 잡았다. 기술 성숙 속도 가속과 응용 시나리오 확대에 대한 기대가 반영된 결과로 풀이된다.

iM증권 리서치센터는 “CES 2026에서 찾아본 중국 휴머노이드 산업의 특징은 일정 수준의 상향 평준화, 낮은 제품 가격 등으로 꼽아볼 수 있다”고 짚었다. 개별 업체의 제품들이 보스턴 다이나믹스와 같은 높은 하드웨어 완성도를 보여주지는 못하나 평균적인 기술력은 한국을 압도했다는 평가다.

다만 최근 수익률에서는 한국이 앞섰다. TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 ETF는 이달 6일 상장 이후 13일까지 18.76% 상승했다. 같은 기간 TIGER 차이나휴머노이드로봇 ETF의 상승률은 3.93%에 그쳤다. 국내 로봇 산업을 둘러싼 정책 기대와 기업 투자 확대가 단기 모멘텀을 키웠다는 평가다.

카카오페이증권 리서치팀은 “올해 휴머노이드 시장은 ‘누가 더 많은 데이터를 확보하고 투자 대비 수익(ROI)을 내는가’를 증명하는지에 의해 승패가 갈릴 것”이라고 말했다. 미세 조작 능력과 노동 조합의 반발 등도 투자자가 지켜봐야 할 변수로 꼽았다.