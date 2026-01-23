울산 타운홀 미팅에 앞서 시장 찾아 수행원들과 오찬

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 23일 울산 울주군에 위치한 남창옹기종기시장을 들러 지역 민심을 살폈다. 이날 오후 울산에서 열린 ’울산의 마음을 듣다‘ 타운홀미팅에 앞서 깜짝 방문이다.

울산 울주군 온양읍에 위치한 남창옹기종기시장은 조선시대 곡물창고가 있던 남창리 지역에서 열리는 5일장으로, 이 대통령이 방문한 이날도 장이 열렸다.

이 대통령의 갑작스러운 방문에 시장 상인들과 시민들은 “대통령님 화이팅“, “중국은 잘 다녀오셨냐“ 등 환영 인사를 전했다.

이 대통령은 시민들과 악수를 하거나 휴대전화로 셀카를 찍었고, 멀리 있는 시민들을 향해서는 ”새해 복 많이 받으세요“라며 큰 소리로 인사를 건네기도 했다.

이 대통령은 시장을 둘러보며 상인들에게 “장사는 잘 되시냐”고 물었고, 상인들은 ”남창시장을 찾은 첫 대통령“이라며 이 대통령 방문에 감사의 뜻을 전했다.

이 대통령은 가락엿, 도너츠, 알밤, 대파와 같은 먹거리를 온누리 상품권으로 구매했다. 배와 튀김을 산 후에는 현장에서 일행과 나눠먹기도 했다.

‘민생소비쿠폰 가능합니다’라는 손팻말을 흔들던 한 상인은 이 대통령을 향해 “또 안 주시냐”며 “정말 큰 도움이 됐다”고 했다.

이어 이 대통령은 동행한 수행원들과 시장의 한 식당에서 오찬을 함께 했다. 동석한 조종준 남창옹기종기시장 상인회장을 향해 “점포가 몇 개냐”, “근처에 5일장은 몇 개 있느냐” 등 전통시장에 관심을 보였다.

이 대통령은 남창옹기종기시장에 한 시간 정도 머문 뒤 타운홀미팅 장소인 울산전시컨벤션센터로 이동했다.