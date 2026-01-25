더우인 해외사업 총괄 등 90여명 방한 중소기업 라이브커머스 활용 방안 제시

[헤럴드경제=권제인 기자] 코트라는 지난 23일 더우인(중국 틱톡)의 해외사업 총괄책임자를 포함해 구매책임자, 벤더사, 인플루언서 등을 초청해 ‘더우인 활용 중국 역직구 물류 세미나’를 개최했다고 25일 밝혔다.

코트라의 초청에 더우인의 해외사업 총괄책임자가 이끄는 뷰티·반려동물·패션·유아용품 구매책임자 5명과 중국 현지 벤더사 39개사, 중국 인플루언서 31명이 함께 방한했다.

이번 세미나는 증국 최대 숏폼·라이브커머스 플랫폼인 더우인과 협력해 중국 시장에 진출하려는 중소·중견기업을 대상으로 역직구 물류 인프라, 온라인 마케팅 전략, 라이브커머스 활용 방안을 종합 제시하기 위해 마련됐다.

코트라는 역직구에 특화된 중국 산동성 칭다오 해외공동물류센터를 중심으로 ▷중국 소비재 시장 트렌드 ▷뷰티·반려용품·패션·유아용품 등 유망 소비재별 진출전략 ▷더우인 2026년 마케팅 전략과 한국 기업에 대한 지원 정책을 상세히 설명했다.

특히, 이번 세미나에서는 더우인 인플루언서 라이브커머스를 통해 K-뷰티, 생활용품 등 우수 한국기업 제품을 홍보하고 중국 전역에 실시간 판매도 이뤄졌다. 판매되는 제품은 코트라 해외공동물류 지원을 통해 중국 칭다오 보세구역에 사전 입고되어 있기 때문에 주문과 동시에 중국 소비자에게 현지 배송된다.

또한 세미나 이후에는 현장 물류 지원 상담을 통해 통관, 반품, 배송, 재고관리 등 기업이 겪는 애로사항 해결을 지원하고 더우인 벤더사, 인플루언서와 1:1 대면 컨설팅을 통해 입점 및 수출 상담, 인플루언서 매칭 등 협업 기회도 제공했다.

중국 수출 중인 생활용품 제조기업 Y사 대표는 “오프라인 시장은 비용도 높고 시간적 한계를 느꼈는데 중국 최대 플랫폼 입점과 물류, 인플루언서 마케팅까지 한꺼번에 지원받게 되어 중소기업 입장에서 큰 도움이 될 것”이라 말했다.

코트라는 2025년 말부터 칭다오를 포함한 K-소비재 물류데스크 10개소를 신설하고 뷰티, 식품, 생활용품, 패션 등 K-소비재 품목 대상 물류서비스를 확대해 왔다. 보세창고 보관, 중문라벨, 포장, 통관, 배송 등 역직구의 핵심이 되는 물류서비스를 원스톱으로 지원해 성공적인 중국 온라인 시장 정착을 돕는다는 계획이다.

황재원 코트라 중국지역본부장은 “연초 한중 정상회담을 통해 양국 간 경제협력의 물꼬가 다시 트인 상황에서, 이번 세미나는 그 흐름을 현장 비즈니스로 연결하는 첫 단추”라며 “더우인과 협업해 물류와 마케팅을 원스톱으로 지원해 우리 기업들이 중국 시장에 안착할 수 있도록 촘촘히 지원 하겠다”고 밝혔다.