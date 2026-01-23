“O,X만 선택하라는 게 정청래식 당원주권인가” “코스피5000 돌파 뉴스 묻혀…靑 사전 공유 안돼” 친명계 최고위원·초선모임 ‘더민초’ 문제 제기 “찬반 전에 절차적 정당성의 문제점 따져야”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국혁신당과 전격 합당 제안에 반발하는 더불어민주당 최고위원들이 “정청래식의 독단은 이제 끝내야 한다”며 공개 비판에 나섰다. 이들은 “최고위원들조차 모르는 사이에 합당 논의가 진행됐다는 점, 그 절차와 과정의 비민주성을 문제 삼는 것”이라며 혁신당과 논의 과정을 공개하라고도 요구했다.

이언주·황명선·강득구 최고위원은 23일 충북에서 열린 현장 최고위원회에 불참하고 국회에서 기자회견을 열어 “진짜 통합을 말하려면, 그 방식부터 진짜 민주적이어야 한다”며 이같이 밝혔다. 세 최고위원은 친명(이재명)계로 분류되는 인물들로, 정 대표의 합당 추진 방식에 반발하고 있다.

이들은 “조국혁신당과의 합당에 찬성하자거나 반대하자고 주장하는 것이 아니다”라며 민주당 지도부에서는 합당 논의가 알려지지 않은 반면 혁신당 지도부에 공유가 됐다는 점을 지적했다. 이들은 “조국혁신당 지도부는 미리 알고 있었지만, 민주당 최고위원을 포함한 민주당 의원들은 발표 20분 전에 통보받고 언론을 통해 알았다”고 말했다.

정 대표를 향해 “말로는 당원주권을 이야기하지만 당대표 마음대로 당의 운명을 결정해 놓고 당원들에게는 O,X만 선택하라는 것이 정청래식 당원주권의 모습이냐”며 “선출된 최고위원들이 의견조차 낼 수 없는 구조, 대표 결정에 동의만 강요하는 구조는 민주적 당 운영이 아니다”고 강하게 비판했다.

당청 간 소통을 놓고도 “어제 발표는 대통령실과 사전 공유된 사안이 전혀 아니다”라며 “마치 대통령의 뜻인 것처럼, 대통령이 관여하는 것처럼 오해를 불러일으키는 방식은 결코 바람직하지 않다”고 했다.

또 “이재명 정부가 국민과 약속한 역사적인 코스피 5000 돌파 뉴스가 묻혔다”며 “대통령을 정치적 논란의 한가운데로 끌어들이는 일은 대통령을 위하는 일도, 당을 위하는 일도 아니다”고 지적했다.

그러면서 이들은 정 대표의 공식적인 사과와 독선적 당 운영에 대한 대발방지 대책, 합당 제안까지 논의 과정을 공개할 것을 요구했다.

혁신당과 합당 찬반을 묻는 기자들의 질문에 강 최고위원은 “합당 자체에 대한 찬반 입장이 아니고 절차적 정당성의 문제점을 얘기하는 것”이라고 답했다. 이 최고위원도 “(합당에 대해) 논의한 적이 전혀 없고, 전략적으로 검토한 적도 없고, 당원들이 어떻게 생각하는지 살펴본 바도 없다”며 “합당의 찬반을 묻기 전에 이 부분에 대한 책임을 물어야 한다”고 말했다.

황 최고위원은 “당원이 선출한 최고위원이나 당원들께 통합 논의에 대한 의견을 구하지 않고 발표하는 형태는 당원주권정당을 운운하는 분으로서 할 건 아니다. 이건 과거 독재정권이 해온 톱다운 방식”이라며 “당원주권과 역행한다”고 지적했다.

이날 민주당 초선의원 모임인 더민초도 긴급 회동을 통해 관련 논의를 하고, 26일 총회를 열기로 했다. 더민초 소속 이재강 의원은 회동 후 기자들과 만나 “합당에 관해, 우리 당에 대해 잘못 가고 있는 부분에 관해 이야기했다”고 말했다.

한편, 정 대표는 최고위원들의 공식 사과 요구에 말을 아꼈다. 정 대표는 이날 충북 진천 선수촌 방문 후 기자들과 만나 “합당해 가는 과정은 전 당원들이 토론도 하고 투표도 하게 될 것이다. 전 당원들이 투를표 통해 동의해야 그다음 진도가 나갈 수 있는 상황”이라며 “당대표로서 제안이란 형태로 첫 테이프 끊은 만큼 앞으로 당원들 많이 논의했으면 한다”고 말했다.

박지혜 대변인은 “(대표께서) 8월 전당대회 이후 고민한 일이었다”며 “향후 절차와 관련해서는 정책 의원총회를 다음 주 빠른 시일 내 진행하고 17개 시도당에서 당원 토론회를 개최하라고 지시했다”고 전했다. 숙의 과정과 전 당원 투표, 중앙위원회 개최 등을 거쳐 3월 중순께까지 합당 절차를 마무리하겠다는 계획이다.