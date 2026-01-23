국내 1위 선팅 인프라와 연계…가격 투명성 추구 거래부터 관리까지 앱 하나로…생태계 구축

[헤럴드경제=김광우 기자] 내 차 직거래 플랫폼 붕붕마켓은 중고차 거래 이후의 고객 경험을 혁신하기 위해 ‘프리미엄 썬팅 서비스’를 공식 론칭하고, ‘내 차 관리’ 서비스를 대폭 강화한다고 22일 밝혔다.

중고차 시장에서 ‘썬팅(틴팅)’은 차량 구매 직후 소비자가 가장 먼저 고려하는 시공 항목이다. 하지만 기존 썬팅 상태를 육안으로 판단하기 어렵고, 브랜드와 제품별 가격 정보가 파편화돼 있어 소비자가 합리적인 선택을 하기 어려운 대표적인 ‘레몬마켓(정보 불균형 시장)’ 영역이었다.

붕붕마켓은 이러한 정보 비대칭을 해소하기 위해 국내 1위 썬팅·단말기 유통 기업인 티비테크애드(TBTECHAD)와 전략적 협업을 맺었다. 이를 통해 붕붕마켓 이용자는 앱 내 ‘내 차 관리’ 메뉴에서 ▷검증된 썬팅 상품 비교 ▷투명한 정찰제 가격 확인 ▷전국 우수 시공점 예약까지 원스톱으로 진행할 수 있게 됐다.

특히 이번 서비스는 단순한 예약 중개를 넘어, 중고차를 구매한 고객이 차량을 ‘새 차’처럼 느끼게 하는 ‘리프레시(Refresh)’ 경험에 초점을 맞췄다. 붕붕마켓의 엄격한 기준을 통과한 시공점과 연결해, 시공 품질과 사후 관리(AS)까지 플랫폼이 보증하는 구조를 갖춘 것이 특징이다.

유효선 붕붕마켓 대표는 “중고차 직거래가 ‘구매’에서 끝나는 것이 아니라, 차를 소유하고 관리하는 모든 과정에서 신뢰할 수 있는 기준이 필요하다”며 “업계 최고 수준의 인프라를 보유한 티비테크애드와의 협업을 시작으로, 정비·보험·세차 등 차량 생애주기 전반을 아우르는 ‘모빌리티 슈퍼앱’으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

한편, 붕붕마켓은 100% 소유주 인증 시스템과 140여가지 안심 진단 데이터를 기반으로 중고차 시장의 신뢰도를 높여가고 있다. 이번 썬팅 서비스를 시작으로 거래 이후의 ‘카 라이프(Car Life)’ 케어 영역을 본격적으로 확장할 계획이다.