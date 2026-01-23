[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 한국해양구조협회 부산지부(협회장 박진영)는 23일 오전 부산시 영도구 목장원 회의실에서 운영위원,구조·봉사대장, 해양재난구조대장, 서정원 부산해양경찰서장 등 50여명이 참석한 가운데 올해 정기총회를 개최했다.

이날 정기총회에서 한국해양구조협회 부산지부는 지난 한 해동안 ▷인명구조 7회, 62명 구조 ▷조난선박 18척 구조 예인 ▷구조선 9척 동원 실종자 수색 ▷해양사고 대응 합동훈련 4회 45명 참가 ▷쾌적한 해양수도 부산바다 만들기를 위해 모두 5회에 걸쳐 234명이 참가해 폐기물 110t을 수거하는 등 임명구조와 해양환경 보존 등을 위해 노력했다고 보고했다.

이어 ▷신속한 해양사고 대응을 위한 체계적인 구조활동 ▷태풍 등 해양사고 집중시기 해양경찰과 합동 순찰전개로 사고 예방 ▷쾌적한 해양환경을 위한 바다속 쓰레기 수거 ▷안전한 해양문화 확산을 위한 해양사고 대응 교육 실시 ▷신속한 구조 역량 향상을 위한 해양경찰과의 합동 훈련 강화 등 올해 추진할 사업을 확정했다.

박진영 협회장은 “올해는 부산지역 초·중학생 물놀이 사고 예방 교육을 전담할 수상구조 자격증을 보유한 구조대원 15명을 선발해 교육지원대를 신설하고, 드론 운용 전문가 10명으로 드론수색대를 만드는 등 2개 구조대 신설을 통해 보다 체계적이고 전문적인 구조대 역할을 해 나갈 것”이라고 강조했다.