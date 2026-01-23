국가데이터처, ‘2025년 4분기 가축동향조사’ 발표 한·육우 4.9%↓·돼지 0.5%↓…산란계·육용계는 두 자릿수 증가세

[헤럴드경제=김용훈 기자] 지난해 4분기 가축 사육 동향에서 닭 사육 마릿수는 늘어난 반면, 소·돼지·오리는 모두 감소한 것으로 나타났다.

국가데이터처가 23일 발표한 ‘2025년 4분기 가축동향조사’에 따르면 지난해 12월 1일 기준 한·육우 사육 마릿수는 333만4000마리로 1년 전보다 17만3000마리(4.9%) 줄었다. 가임 암소 수가 지속적으로 감소한 영향이 컸다.

젖소 역시 감소세를 보였다. 젖소 사육 마릿수는 37만5000마리로 전년 동기 대비 7000마리(1.9%) 줄었다.

돼지 사육 마릿수는 총 1079만2000마리로, 1년 전보다 5만4000마리(0.5%) 감소했다. 모돈(어미돼지) 수가 줄면서 전체 사육 규모에 영향을 미쳤다.

오리 사육 마릿수도 줄었다. 육용새끼오리 입식 감소로 오리는 692만2000마리로 집계돼 전년보다 23만6000마리(3.3%) 감소했다.

반면 닭 사육은 증가세를 이어갔다. 알을 낳는 산란계는 8269만2000마리로 1년 전보다 368만9000마리(4.7%) 늘었고, 고기용 닭인 육용계는 9365만7000마리로 468만2000마리(5.3%) 증가했다.