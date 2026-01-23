사상 처음 온스당 4900달러 돌파 “금, 5100달러 이상 상승도 가능”

[헤럴드경제=이원율 기자]그린란드 등을 둘러싼 지정학적 갈등이 이어지는 가운데 국제 금값이 사상 처음으로 온스당 4900달러를 넘었다. 은·백금 가격도 최고가를 찍었다.

블룸버그에 따르면 국제 금 현물 가격은 한국시간 23일 오전 10시45분 기준 온스당 4951.73달러를 기록했다.

2월 인도분 국제 금 선물 가격도 같은 시각 온스당 4956.10달러를 기록했다.

금값은 지난해 한 해에만 65%가 올랐다. 올해에도 약(弱)달러, 저금리 기조, 주요 중앙은행의 금 매수 확대 움직임 등으로 온스당 5000달러를 넘을 수 있다는 전망도 나왔다.

미국계 귀금속 유통사 자이너메탈스의 피터 그랜트 부사장은 로이터와의 인터뷰에서 “지정학적 긴장 고조와 전반적 달러 약세, 미국 연방준비제도(연준)의 통화 완화 정책 기대감이 탈달러화 흐름으로 이어지고 있다”며 “이는 금 수요에 큰 영향을 준다”고 내다봤다.

그러면서 “단기적 가격 조정은 외려 금의 추가 매수 기회가 될 것”이라며 “온스당 5000달러는 이미 가시권에 들어왔다. 피보나치 수열에 기반한 예측치인 온스당 5187.79달러 이상 상승도 가능해보인다”고 했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 그린란드 병합을 추진하며 유럽 측과 큰 갈등을 빚었다. 그러나 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 회담한 후 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국을 상대로 한 10% 추가 관세안을 철회했다.

하지만 미국과 유럽이 향후 그린란드의 미래를 놓고 벌이기로 한 협상을 둘러싼 불확실성은 여전히 크다는 평가를 받는다.

그린란드 영유권에 대한 덴마크의 입장이 완강해 갈등이 고조될 수 있다는 우려도 나온다.

월스트리트저널(WSJ)은 미국의 기준금리가 낮아지며 대표적 안전자산으로 평가받았던 미국 국채의 투자 장점이 줄었고 동시에 금을 보유하는 기회비용은 낮아지고 있다고 분석했다.

이자가 없는 금을 갖고 있을 때 생겼던 기회비용이 국채 수익률 부진 탓에 대폭 상쇄돼, 가격 상승 여력이 큰 금을 매수할 명분이 더 뚜렷해졌다는 이야기다.

은과 백금 가격도 상승세가 가파르다.

국제 은 현물 가격은 한국시간 23일 오전 10시45분 현재 온스당 98.8829달러를 기록해 전날 종가(96.2410달러) 대비 2.7% 뛰었다. 사상 첫 100달러 돌파를 눈앞에 두고 있다.

국제 백금 현물 가격도 시각 온스당 2668.37달러로 전날 종가 2637.55달러보다 1.2% 올랐다.

영국 금융 플랫폼 트레두의 니코스 차부라스 수석 시장 분석가는 최근 보고서에서 “은은 금보다 훨씬 더 설득력 있는 기초체력 시나리오를 갖고 있다”며 “은이 금처럼 중앙은행 비축 자산 지위는 없지만, 여전히 안전 자산으로의 투자 수요와 달러화 약세의 혜택을 받는다”고 밝혔다고 로이터는 전했다.

한편 WSJ 또한 21일자 기사에서 “금값이 과거 전혀 생각지도 못한 수준인 온스당 4000달러를 돌파한 지 단 3개월만에 5000달러를 넘보고 있다”고 전했다.

WSJ은 “역사적 통계를 보면 금의 상승세는 한 번 시작되면 장기간 이어지는 경향이 있다”며 “2024년 27% 상승률을 기록한 금값은 지난해 무려 65%가 올랐고, 상승세가 당분간 계속될 것이라는 전망에 무게가 실리고 있다”고 했다.