K-팝은 어떤 변화를 그리고 있는가.

방탄소년단의 히트곡인 ‘봄날’ ‘IDOL’ ‘DNA’과 ‘Dynamite’ ‘Butter’ ‘Permission to Dance’는 많이 다르다. 작곡가의 국적부터가 다르다. 내수를 중점적으로 고려할 때와 북미 등 글로벌 본격 진출 시점의 음악은 달라질 수밖에 없다. 이를 BTS의 ‘새로운 부캐’의 등장으로 보는 시각도 있다.

지금 시점에서는 K-팝의 추구미가 어떤지를 보기보다는 기술의 발달이 미칠 영향을 먼저 살펴보는 것도 K-팝의 미래를 잘 예측할 수 있는 방법일 것 같다.

K-팝이 음악 장르를 떠나 세계관을 만들고 게임으로도 확장할 수 있었던 시절이 이제 꽤 지났다. 여기에 ‘러브유어셀프’라는 철학을 넣어 방시혁 프로듀서가 떴고, 숏폼이 부각되면서 민희진 같은 아트 디렉터들의 역할이 중요해지기도 했다.

지금 음악을 변화시키는 가장 큰 도구는 AI다. 기술의 발달은 플랫폼과 K-팝의 변화로 이어지는데, AI로 아이돌들이 음악을 가지고 논다. 요즘 아이돌 가수들이 K-팝을 트로트 스타일로 만들어 부르는 게 유행이기도 하다. AI 시대에는 질문을 잘 던져야 한다. 예전에는 답을 잘해야 했다면 이제 질문을 구체적으로, 정확한 포인트를 잡아 던져야 한다. AI 시대 음악 환경은 급속도로 변화하고 있다. 저작권 문제 또한 그렇다.

기술의 발달, AI음악과 K-팝의 변화

AI 음악 플랫폼을 운용하는 AI 스타트업 클레이(KLAY)가 2025년 11월 20일 유니버설뮤직그룹(UMG), 워너뮤직그룹(WMG), 소니뮤직(SME) 등 3대 주요 음반사와 라이선스 계약을 체결한 것은 ‘큰 사건’이다. 클레이는 라이선스(권리)가 있는 음악을 학습시켜, 이를 생성할 경우, 저작권료를 주겠다는 입장이다.

저작권 분쟁에 휘말렸던 AI음악 생성 플랫폼 수노(SUNO)와는 사뭇 다른 양상이다. 저작권 문제에 관한 양측의 입장만 잘 조율된다면 AI로 작곡과 저작권 분배, 소비자 등 음악의 여러 파트들이 다양하게 발전할 수도 있을 것이라는 예상이 가능해진다. 클레이는 아직 유명한 회사는 아니지만 스포티파이의 추천 알고리즘을 제작한 브라이언 휘트먼 등 유능한 핵심인재들을 영입한 것으로 알려졌다.

또한 AI 기반 생성툴인 ‘나노 바나나’를 활용해 사진이나 이미지를 올려 명령어를 치면 명령대로 이미지가 생성되며 아주 자연스럽게 바꿔준다. 실제로 사용자 자신이 ‘작품’을 제작한 것처럼 되며, 유료·무료 버전 다 있다. 이제 대중들도 음악 기획사를 만들어 아이돌 음악을 리믹스하고 영상으로도 제작 가능하다. 비전문가들이 마음대로 작곡해 K-팝을 확산시키는, 이른바 K-팝의 2차, 3차 생산자가 된다는 얘기다.

AI 시대 기술들은 융합을 향한다. 김형석 음악 프로듀서는 K-팝도 음악, 춤, 패션, 세계관, 팬덤이 AI와 합쳐지면서 더 잘 어울리게 된면서 음악은 다양해진다고 말한다. 하지만 이런 음악들이 강력한 소리가 주는 강렬한 여운, 즉 댐핑(Damping)이 좋고, 강약·빠르기·음색 같은 요소를 ‘대조’시켜 감정의 깊이와 흥미를 더하는 콘트라스트(Contrast)는 더욱 강화돼 피로감을 주기도 한다고 한다. 정체성이 강한 K-팝이 범용적인 팝으로 변해간다. BTS도 그런 과정을 밟고 있다. K-팝은 블링블링해지는 게 아니라, 인디음악이 다양해지는 상황을 맞이하게 된다. 인디로만 쓰여온 음악이 오버그라운드로 올라온다.

지난해 데뷔한 가장 강력한 신인인 남성그룹 코르티스(CORTIS)는 데뷔 앨범으로 누적 판매량 100만 장을 돌파했다는 점에서 매우 고무적이다.

코르티스는 ‘하이퍼팝’을 선보였다. 락음악에 기반을 두고 있지만 ‘신스’와 ‘믹스’를 활용해 새로운 들을거리를 만들었다. ‘인디 K-팝’을 오버그라운드로 올린 공이 적지 않다. 소비자는 이를 가지고 놀 수 있는 장치가 많아졌음을 알 수 있다. AI 시대에는 모두 아티스트다. K-팝의 확장성이 더욱 커지고 있다.

코르티스는 다섯 멤버가 데뷔 음반의 제작에 깊이 관여하며 데뷔와 동시에 바로 성공한 것은 더욱 뜻깊다. 이들은 음악, 안무, 영상을 공동 창작하는 ‘영 크리에이터 크루’로 자신들의 생각과 감각을 콘텐츠에 오롯이 녹였다. 기술의 발달의 도움도 받았다.

결국 음악시장도 다른 엔터테인먼트 장르 시장처럼 재미 있어야 살아남는다. 팬덤이 확고한 플레이브 등 버츄얼 아이돌들도 재미있는 음악을 내놓는다. AI 기술의 발전은 이 방향성을 돕는다.

이수만 프로듀서가 실행하려는 K-팝 방향

K-팝 장르를 가장 먼저 개척했던 이수만 프로듀서가 요즘 음악을 기획하고, 시장에 선보이는 작업들을 살펴보는 것은 현실적으로 K-팝의 미래와 관련해서 흥미로운 일이다. 그는 앞으로 어떤 엔터테인먼트 방향을, 또 어떤 한류를 꿈꾸는가.

이수만 프로듀서는 미래를 준비하고, 다음 세대를 위한 세상을 열어가기 위해 A2O엔터테인먼트를 설립했다. 여기서 배출된 중국과 미국 국적의 중국인 멤버로만 구성된 글로벌 걸그룹 A2O MAY의 사례를 통해 실체가 드러나고 있다.

이수만 프로듀서는 스스로 직함부터 바꿨다. 어느 날부터 보도자료에 ‘키 프로듀서 겸 비저너리 리더’라고 돼 있었다. ‘키(핵심) 프로듀서’는 총괄 프로듀서와 비슷한 개념이지만 좀 더 본질적인 부분에 개입하겠다는 의미를 담고 있다. ‘비저너리 리더’는 음악 하는 아티스트만 배출시키겠다는 게 아니라 ‘비전’을 제시하는 리더의 역할을 하겠다는 의지를 읽을 수 있다.

그래서 음악을 통한 트렌드 리더, 문화 리더, 소통교감 리더 등을 양성한다. 그렇게 보면 루키즈는 단순한 연습생이 아니라 잘파 팝(Zalpha Pop)의 주체이자 셀러브리티로서 새로운 문화를 이끌어간다는 계획이다. 이수만 프로듀서는 MZ보다 어린 잘파세대(Z세대와 알파세대를 합친 말)에 의한 잘파 팝을 처음으로 내세웠다. 지난해 12월 데뷔한 5인조 걸그룹 A2O MAY는 막내 천위가 2008년생, 멤버들이 17~20세다. A2O 루키즈들은 이들보다 더 어리다.

전세계적으로도 문화소비주체가 MZ세대에서 잘파세대로 이동하고 있다. 후자는 전자에 비해 나이만 어린 게 아니다. MZ세대가 성장 과정에서 디지털 기기를 활용하게 된 반면 잘파세대는 태어났더니, 거기에 스마트폰이 있었다는 ‘디지털 네이티브’다.

아기가 소파에 등을 기대앉을 수만 있다면 엄마가 육아의 힘듦에서 잠시 해방되기 위해 스마트폰의 애니메이션을 보게 된 게 잘파세대다. 당연하게도 잘파가 MZ보다 훨씬 더 디지털 사용이 능숙하다. 이 차이는 미국에 가지 않고 영어를 엄청 열심히 공부한 사람과 네이티브 스피커만큼이나 영어구사력에서 차이가 많이 나는 것과 같다.

잘파 팝의 주체이자 셀러브리티

잘파세대는 롱폼과 미드폼보다 숏폼에 익숙하다. 그리고 흐름이 더 빠르다. 이른바 ‘배속(倍速)’문화’다. 영화 ‘극한직업’과 OTT물 ‘카지노’ ‘파인:촌뜨기들’로 인기가 높은 강윤성 감독의 작품을 볼 때 50~60대는 1.0배속, 30~40대는 1.5배속, 10~20대는 2.0배속으로 보면 잘 맞다는 것이다.

‘환승연애4’를 보면 민경은 지현, 현지, 지연과 나이 차이가 별로 안나는데도 민경이 고등학생처럼 보이기 때문인지, 10대들이 감정을 이입해서 보는 대상이다. 민경은 X인 유식이 자신에게 불친절하게 대하는데다, 다른 남자들로부터의 접근도 별로 받지 못해 힘들어 하는 게 짠하다. 잘파세대인 10대들은 유독 연애에 서툰 민경-유식의 서사에 관심이 많다고 한다.

잘파세대가 아름답고 재밌게 보이는 세상을 모두 영상화, 미디어화해버리는 라이프 스타일을 내재화하고 있는 점(그것이 그들이 경험을 내재화하는 방식이다)과, 팬덤 사이트와 커뮤니티를 통해 글로벌 취향공동체에 참여하고 사회적 이슈에 연대하는 건 MZ세대와 유사하면서 더욱더 진일보된 모습을 보인다.

음악적으로 잘파팝은 A2O MAY의 음악, ‘BOSS(보스)’, ‘B.B.B(Bigger Badder Better)’, ‘PAPARAZZI ARRIVE(파파라치 어라이브)’, ‘Under My Skin(언더 마이 스킨)’을 들어보면 대충 알 수 있다.

A2O MAY는 랩과 보컬, 퍼포먼스 전 포지션을 아우르는 탄탄한 기량을 보유하고 있고, 특유의 강렬한 비트와 세련된 사운드, 당당한 에너지로 이목을 사로잡는다. 압도적인 무대 장악력과 카리스마를 발산하며 잘파 팝이라는 매력적인 음악과 팀 정체성을 각인시킨다.

A2O MAY를 프로듀싱한 이수만 프로듀서는 잘파 팝과 함께 다가오는 미래를 “AI 그리고 셀러브리티의 세상”이 될 것으로 보고, 희미해지는 국적과 국경 언어의 경계속 인플루언서와 셀러브리티가 만든 “콘텐츠가 언어가 되어” 서로 소통하는 시대가 된다고 바라보고 있다.

따라서 세계의 인재들과 협업하고, 현지화하며, 네트워크를 통해 함께 창조해 나가는 하는데, 그 창작의 설계권과 주도권은 ‘프로듀서’가 리드해 나갈 수 밖에 없다고 한다. 그래서 대한민국을 ‘프로듀서의 나라’가 되어야 한다고 주장한다.

프로듀서를 수출하는 국가

여기서 프로듀서는 일반적인 음악 프로듀서가 아니다. 단순히 음악을 만드는 사람을 넘어, 시대의 흐름을 읽고, 기술과 문화를 결합하며, 세계인과 소통할 수 있는 그 소통의 새로운 언어인 ‘콘텐츠’를 기획하는 설계자를 의미한다.

한국은 아티스트를 배출하는 데 머무르지 않고, 세계 곳곳에서 문화 설계자를 키워내고 이들과 협업할 수 있는 글로벌 허브로 성장하는 ‘프로듀서의 국가’로 나아가야 한다. 이것이 이수만 프로듀서가 강조하는, 콘텐츠 강국을 넘어 문명을 디자인하는 국가의 모습이다.

미국에 음악(작곡)을 많이 팔아먹는 나라는 스웨덴이다. 우리나라에도 ‘중소돌의 기적’을 가능하게 한 피프티피프티의 ‘큐피드’와 ‘SOS’를 스웨덴의 젊은 작곡가가 만들었다. 스웨덴 작곡가는 한국에 한번 와보지 않아도 K-팝을 만들어낸다. 스웨덴은 현지 대사관에서 그런 작업과 마케팅을 독려하며 음악판매에 적극 나선다.

스웨덴이 글로벌한 지역에 음악을 수출한다면 한국은 아티스트와 함께 프로듀서의 수출국으로서 전망이 밝다. 그 작업을 이수만 프로듀서가 일단 시작했다.

이수만 프로듀서는 한국이 이런 교류와 협업을 통해 협업하고 교류하며, 좋은 작품을 만들어내고, 결과적으로는 한국이 세계에서 배우러 오는 나라이자, 한국에 와서 프로듀서가 되는 꿈을 실현할 수 있는 나라가 되는 것이 앞으로의 엔터테인먼트 방향이라고 바라보고 있다.

최근 필자가 만난 이수만 프로듀는 AI에도 큰 관심을 표명하며 K-팝의 많은 변화를 예고했다.