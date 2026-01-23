-삼성서울병원·숭실대 연구팀, 유방암 환자 15만 명 분석, 중증 장애 환자, 암 늦게 발견하고 치료는 덜 받아 -뇌 병변 장애 시 항암 치료 가능성 비장애인의 절반 수준, 연구팀 “장애 유형별 맞춤형 지원 체계 마련해야”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 장애가 있는 여성 유방암 환자는 암을 더 늦게 발견하고, 수술을 받았더라도 유방암으로 인한 사망률이 최대 3배 높다는 연구 결과가 나왔다.

삼성서울병원 암환자삶의질연구소 신동욱·최혜림 교수, 숭실대학교 정보통계보험수리학과 한경도 교수 공동 연구팀은 장애 유무에 따른 유방암 치료 격차를 분석해 국제학술지 ‘자마 네트워크 오픈(JAMA Network Open, IF=9.7) 최근호에 발표했다.

연구팀은 2012년부터 2019년 사이 유방암 진단을 받은 여성 15만 412명을 분석했다. 이 중 장애가 있는 환자는 7,443명이었다. 이들은 진단 단계부터 차이를 보였다. 중증 장애 환자는 암이 이미 다른 장기로 전이된 상태에서 진단되는 비율이 6.3%로 비장애인(4.7%)보다 높았다 (약 1.34배).

치료 과정에서도 격차가 있었다. 비장애인 환자와 비교했을 때 중증 장애 환자가 수술을 받을 가능성은 19% 낮았고, 항암과 방사선 치료를 받을 가능성은 각각 34%, 35% 낮았다.

특히 중증 뇌 병변 장애가 있는 경우, 항암 치료를 받을 확률이 비장애인의 42% 수준에 머물렀다. 연구팀은 빈번한 병원 방문이 필요한 항암·방사선 치료의 특성상 이동의 제약 등 현실적 요인이 작용했을 가능성을 제시했다.

장애 유무에 따른 유방암 환자 생존율 비교

이러한 진단과 치료의 격차는 생존율 차이로 이어졌다. 암을 조기에 발견해 수술까지 받은 환자라도, 중증 장애가 있다면 비장애인보다 유방암으로 인한 사망 위험이 3.16배 높았다. 연구팀은 유방암 환자의 수술 이후 관리와 복약 순응도 등 장기간의 치료 과정에서도 격차가 존재할 수 있음을 시사한다고 덧붙였다.

제1 저자인 최혜림 교수는 “데이터로 마주한 장애 환자의 치료 격차는 단순한 의료 이용의 차이를 넘어, 장애 유형과 중증도에 따라 각기 다른 장벽이 존재함을 보여준다”며 “이를 세밀하게 고려한 맞춤형 의료 지원 체계가 마련돼야 한다”고 강조했다.

교신 저자인 신동욱 교수는 “유방암 치료 성과가 향상되고 있지만, 장애에 따라 진단과 치료에서 격차가 생존율의 차이로 이어지고 있다”며 “장애 환자의 암 치료 접근성을 높이기 위한 제도적 보완이 필요하다”고 말했다.