-AI실무·조형예술 등 4개 전공 신설…100% 온라인으로 학위·실무자격증 동시에 취득

-사이버대학 전국 최저 수준 등록금…입학생 전원 장학·직장인 수업료 최대 50% 감면 혜택

-12개 학부·37개 학과, 현장·실무중심 교육과정…국가자격증 연계·최대 3개 학위 취득 가능

-산업체·군위탁전형, 일·학업 병행하는 직장인·군인 ‘반값 등록금’ 실현·학비부담 감소

▲서울디지털대학교가 1월 24일부터 2026학년도 1학기 신·편입생 최종(2차)모집을 시작한다.[제공=서울디지털대]

서울디지털대학교(총장직무대행 이영수)는 1월 24일(토)부터 2026학년도 1학기 신·편입생 최종(2차) 모집을 시작한다. 모집은 12개 학부, 37개 학과전공 체제로 진행되며, 원서 접수는 2월 13일(금)까지 입학지원센터 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하다. 신입생뿐 아니라 편입생과 재입학생도 지원할 수 있으며 합격자발표는 2월 19일(목) 예정이다.

◇ 입증된 교육 품질, ‘AI 전환(AX)’으로 고등교육 고도화

국내 최초의 사이버대학인 서울디지털대학교는 2004년 사이버대학 최초로 졸업생을 배출한 이후, 총 5만 900여 명(2025년 2월 기준)의 인재를 사회에 배출해왔다. 현재 삼성, KT, SK하이닉스, 기아, LG계열, GS건설 등 주요 대기업과 공공기관과의 연계를 통해 실무 역량 강화와 체계적인 경력 개발을 적극 지원하고 있다.

서울디지털대학교는 교육 품질과 브랜드 경쟁력을 대외적으로 인정받아, 16년 연속 ‘소비자가 선정한 품질만족 대상’(2010~2025), 14년 연속 ‘국가 ESG 교육브랜드상 대상’(2012~2025), 12년 연속 ‘올해의 스타브랜드 대상’(2014~2025), 11년 연속 ‘소비자의 선택 사이버대학 부문 대상’(2015~2025)을 수상했다. 또한 2025년 ‘국민공감대상’ 브랜드로 선정되며, 교육경영 부문 수상과 R&D 부문에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상하는 성과를 거뒀다.

이 같은 성과를 바탕으로 서울디지털대학교는 ‘AI 전환(AX)을 선도하는 대학’으로 도약하고 있다. 올해는 미래 산업을 이끌 AI 역량 강화를 목표로 학과 신설과 교육 패러다임 전환을 추진하며, 첨단 산업 현장에서 즉각 활용 가능한 실무 중심 교육과정 구축에 주력하고 있다.

◇ AI 산업 트렌드 반영…4개 학과전공 신설·실무 중심 커리큘럼

서울디지털대는 2026학년도 학과 신설과 개편을 통해 AI 산업 트렌드를 적극 반영한 교육 체계를 구축했다. 신설 학과·전공으로는 △AI실무활용전공 △조형예술전공 △범죄교정전공 △응용상담학과가 있으며, 현장 수요를 반영한 실무 중심 커리큘럼으로 운영된다.

특히 전공별로 AI 기초 교육을 연계한 신설 교과목을 개설·확대하고, 자격증·수료증 과정을 통해 학생들의 학습 성과가 취업과 경력 개발로 이어질 수 있도록 설계했다. 학습자는 주전공 외에도 복수전공·부전공 제도를 활용해 최대 3개의 학사학위를 취득할 수 있으며, 전공 간 융복합 전공 학문을 육성해 문제 해결력과 창의적 역량을 함께 강화할 수 있다.

◇ 사이버대학 최저 수준 등록금·최고 수준 장학 혜택

서울디지털대는 학습자의 안정적이고 지속 가능한 학업을 지원하기 위해 학점당 수업료를 6만 7,500원으로 책정했다. 여기에 사이버대학 최고 수준의 장학제도를 마련해 학비 부담을 대폭 낮췄다.

입학생 전원을 대상으로 한 장학제도를 살펴보면, 신입생은 졸업 시까지 수업료 25% 감면 혜택을 받을 수 있으며, 2학년 편입생은 2년간 40%, 3학년 편입생은 1년간 수업료 감면이 적용된다. 이외에도 장애인, 기회균등, 북한이탈주민, 학사편입학 등 전형별 맞춤형 장학제도가 운영된다.

◇ 산업체·군위탁전형 모집 확대…직장인·군인 ‘반값 등록금’ 실현

산업체위탁전형으로 입학 시 ‘산업체위탁교육계약’을 체결한 기업·기관 임직원과 중앙부처·지방자치단체 공무원은 졸업 시까지 매 학기 수업료 50% 감면 혜택을 받을 수 있다.

서울디지털대학교는 산업체 및 기관과의 산학협력 협약을 통해 재직자를 위한 실무 중심 교육과 유망 자격증 취득을 지원하는 등 평생교육을 통한 커리어 전환, 재취업, 전문성 확장에 중추적인 역할을 해왔다.

군위탁전형으로 입학 시 육·해·공군·해병대 등 각 군의 취학 추천을 신청하여 추천 받은 군 간부는 졸업 시까지 매 학기 수업료 50% 감면 혜택이 적용된다. 현재 군 재학생이 다수 재학 중인 학과는 경찰학과, 상담심리학과, 사회복지학과, 컴퓨터공학과, 전기전자공학과, 정보보안전공, 산업안전공학과, 건설시스템공학과, 소방방재학과, 스포츠학과 등이 있으며, 이론과 실무를 병행할 수 있는 유연한 학사 구조를 갖추고 있다.

◇ 미래 성장 인재들의 ‘필수 자격증’ 연계 교육 강화

서울디지털대학교에 따르면, 사회복지·상담심리, 산업안전공학·건설시스템공학, AI실무활용·전기전자공학, 회화·디자인학과 등은 높은 수요를 보이는 학과로 꼽힌다. 대학은 복지·공학·예술 분야를 중심으로 교육과정을 고도화해 전문 역량과 융합 역량을 함께 강화하고 있다.

이와 함께 복지·안전·IT·공학 분야를 중심으로 국가자격증 취득과 연계한 교육과정을 운영하며, 학위 취득과 동시에 총장 명의 자격증·수료증 과정을 제공해 취업 및 채용 경쟁력을 높이고 있다.

◇ 학습자 AI 역량 강화…‘AI 전환(AX) 선도 대학’으로 도약

서울디지털대학교는 전공 연계 AI 기반 융합교육을 통해 학습자의 진로·직무·성장 목표를 폭넓게 지원하고 있다. AI 활용 역량을 모든 직무의 핵심 역량으로 설정하고, 직장인·군인·주부 등 다양한 성인학습자가 각자의 환경에 맞춰 전문성과 AI 융합 역량을 동시에 강화할 수 있도록 교육 방식을 지속적으로 고도화하고 있다.

2026학년도 1학기 서울디지털대는 12개 학부, 37개 학과전공 체제를 운영한다. 모집학과는 △경영학과 △세무회계학과 △부동산학과 △법학과 △경찰학과 △탐정학과 △범죄교정전공(‘26 신설) △상담심리학과 △응용상담학과(‘26 신설) △사회복지학과 △아동학과 △보건의료행정전공 △노인복지전공 △반려동물학과 △영어학과 △국제학과[일본·중국] △AI소프트웨어공학과 △컴퓨터공학과 △전기전자공학과 △정보보안전공 △AI실무활용전공(’26 신설) △기계제어공학전공 △드론로봇전공 △소방방재학과 △산업안전공학과 △건설시스템공학과 △미디어영상학과 △패션학과 △뷰티미용학과 △스포츠학과 △디자인학과 △문화예술경영학과 △문예창작학과 △실용음악학과 △웹툰웹소설전공 △회화과 △조형예술전공(‘26 신설)이 있다.

고등학교를 졸업한 자라면 법령에 따라 누구나 지원이 가능하다. 신입학은 국내외 고등학교 졸업(예정) 이상의 학력소지자 또는 이와 동등 이상의 자격이 인정되는 사람이라면 누구나 지원할 수 있다. 편입학은 2학년 편입학과 3학년 편입학이 있으며 국내외 전문대학 졸업(예정)자 이상 지원이 가능하다.

또 제휴 고교 및 대학 졸업(예정)자, 제휴기관 및 협회 종사자, 회원이 지원할 수 있다. 현재 서울디지털대학과 제휴 협약을 맺은 지자체는 41곳에 해당된다. 제휴 지자체 주민이 입학할 경우에도 수업료 감면 혜택을 받을 수 있다. 특히 직장인, 전업주부, 군인 등 다양한 배경을 가진 학습자들에게 고등교육의 기회를 제공하며, 100% 온라인 교육으로 평생교육 실현에 앞장서고 있다.

2026학년도 1학기 신·편입생 최종(2차) 모집은 1월 24일(토)부터 2월 13일(금)까지 진행될 예정이고 서울디지털대 입학 홈페이지에서 스마트폰 또는 PC로 지원할 수 있다. 입학 관련 자세한 사항은 서울디지털대학교 입학지원센터 홈페이지나 입학상담 전화, 카카오톡 ‘서울디지털대학교’ 1:1 상담을 통해 확인할 수 있다.