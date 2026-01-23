홍익표 靑 정무수석, 개혁신당 예방

[헤럴드경제=정석준 기자] 이준석 개혁신당 대표는 23일 홍익표 청와대 정무수석을 만나 “정국에 실타래처럼 얽힌 현안이 있다”며 “특히 특검, 이혜훈 청문회 등 주제는 야당이 목소리를 높일 수밖에 없다. 정무수석의 역할은 이런 것을 매끄럽게 처리하는 것”이라고 밝혔다.

홍 수석은 이날 신임 인사차 이 대표와 천하람 원내대표를 찾았다. 홍 수석은 먼저 “정치가 계속 바뀌어야 하는데 가장 중요한 것은 젊은세대 정치인이 들어와서 대한민국 정치를 바꾸고 문화도 바꾸는 것”이라며 “개혁신당에 젊고 정치변화를 주도할 젊은 정치인이 있어서 든든하다”고 덕담을 건넸다.

이에 이 대표도 “정치인 선배로서 다년의 경험을 가진 정무수석에 대해 기대가 크다”며 “원만하게 처리될 수 있도록 요청드린다”고 화답했다.

홍 수석은 계속해서 “이 대표의 말처럼 정치권에 여러 현안이 있는데, 국민과 우리 사회 발전을 원칙과 기준으로 여야가 잘 협의한다면 반드시 해법을 만들 수 있다고 생각한다”며 “개혁신당은 1·2당과 달리 제3자로서 중재할 역할과 권한이 있다”고 말했다.

이어 “정무수석은 국회, 특히 야권의 목소리를 대통령에게 전달하고 대통령이 판단할 내용을 왜곡되지 않게 각 정당에 전달하는 소통의 심부름꾼”이라며 “앞으로 언제든지 역할을 주면 성실히 임무를 수행하겠다. 앞으로 자주 만나 소통하겠다”고 했다.

천 원내대표는 “워낙 원만하고 합리적이고 소통능력도 뛰어나시다”며 “어려운 실타래를 푸는데 많은 도움을 기대한다”고 말했다.

다만 “지금 정부와 여당의 일방독주가 심각하다”며 “야당의 목소리를 잘 전달해 일정부분을 관철시켜주길 부탁드린다”고 꼬집기도 했다.

천 원내대표는 특히 “통일교·공천헌금 특검은 야당의 외침이 아닌 국민의 외침”이라면서 “반드시 받아들여 특검이 권력에 의한 도구가 아닌 권력을 감시하는 도구로 사용되게 해달라”고 촉구했다.