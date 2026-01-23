[헤럴드경제=문영규 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 김밥이 등장해 화제를 모으는 등 한국의 김밥이 전 세계적으로 인기를 얻고 있는 가운데 일부 김밥용 김 포장지에 ‘스시 앤드 롤’(SUSHI AND ROLL)이란 영어가 표기돼 있어 개선이 필요하단 지적이 나온다.

서경덕 성신여대 교수는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 “예전에 외국인들이 김밥을 잘 모르기에 이해를 돕기 위해 ‘스시 앤드 롤’로 표기할 수 밖에 없었던 점은 충분히 이해한다”며 “하지만 이제 김밥은 세계인들이 좋아하는 K-푸드의 대표 주자로 성장했기에 당당히 ‘KIMBAP’ 혹은 ‘GIMBAP’으로 표기해야 한다”고 주장했다.

서 교수는 “김밥은 이제 세계인들이 즐겨 먹는 한국의 대표 음식으로 자리잡았다”며 “지난해 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 등장인물이 김밥을 먹는 장면이 화제가 된 바 있다”고 설명했다.

또한 “미국 대형 마켓 체인 ‘트레이더조’에 냉동 김밥을 팔면서 미국인들에게도 큰 인기를 끌고 있는 중”이라며 “한국에 관광을 온 많은 외국인들이 김을 많이 사가는데, ‘김밥용 김’ 역시 잘 팔린다”고 부연했다.

그러면서 “그동안 김치, 비빔밥, 불고기 등을 꾸준히 알려왔으나, 올해부터는 김밥과 떡볶이, 한국식 토스트 등을 중심으로 K-푸드 홍보를 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.