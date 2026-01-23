[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 2026년도 수소전기자동차 민간보급사업을 시행한다.

인천시는 ▷수소버스 203대(저상 104대, 고상 99대) ▷수소승용차 280대 ▷수소화물차 3대 등 총 486대를 민간에 보급할 계획이다.

수소버스는 지난해 보급 물량(155대) 대비 대폭 확대됐다.

시는 또 올해부터 수소버스 ‘연료전지 스택 교체 지원 사업’을 신규로 추진한다.

올해는 총 6개를 지원한다. 차종별 구매 보조금은 ▷수소승용차 3250만원 ▷수소저상버스 최대 3억원 ▷수소고상버스 최대 3억5000만원 ▷수소화물차 4억5000만원으로 책정됐다.

연료전지 스택 교체는 국·시비를 포함해 개당 5500만원을 정액 지원한다.

신청 대상은 신청일 기준 30일 전부터 인천시에 주소를 둔 만 18세 이상 시민과 법인·사업자다.

신청은 오는 12월 4일까지 기후에너지환경부 무공해차 통합누리집을 통해 가능하다. 다만 예산 소진 시조기 마감될 수 있다.