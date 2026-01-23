[헤럴드경제(대구 )=김병진 기자]대구지역 롯데백화점(대구점, 상인점)은 ‘2026년 문화센터 봄 학기’신규 회원 모집에 나선다고 22일 밝혔다.

이번 학기는 지역 고객들의 높아진 문화적 니즈(needs)에 맞춰 취미를 넘어 개인의 전문성을 증명하는 ‘몰입형 전문가 과정’과 지역 미식을 결합한 ‘체험형 콘텐츠’를 강화했다.

먼저 대구점은 최근 화제가 된 요리 서바이벌 트렌드를 반영한 ‘미식 흑백대전’ 테마를 선보인다.

지역 유명 맛집 셰프로부터 직접 배우는 이탈리아 요리 강좌와 ‘티(Tea) 오마카세’ 등 고품격 미식 프로그램이 대표적이다. 자기계발 열풍에 맞춰 시니어 모델 워킹, 원예지도사 자격증 과정 등 전문성을 높인 몰입형 강좌도 마련했다.

직장인을 위한 야간 워라벨 강좌와 임신부터 육아까지 케어하는 맞춤형 기획 프로그램 ‘맘스 라운지(MOM’s LOUNGE)’도 운영한다.

상인점은 가족 단위 고객이 많은 주거 밀집지역 특성을 반영해 에듀테인먼트(Education+Entertainment) 콘텐츠를 대폭 강화했다.

자신만의 게임 세계를 설계하며 논리적 사고력을 키우는 ‘로블록스 코딩’ 강좌도 새롭게 선보인다. 단계별 커리큘럼을 통해 코딩 입문자도 직접 게임을 구현하고 결과물을 공유할 수 있도록 구성했다.

재봉틀 홈패션, 홈카페 핸드드립, 직장인을 위한 야간 필라테스 강좌를 운영하며 두바이 쿠키 만들기, 퍼스널 컬러 진단 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 이색 특강도 마련했다.

기존 회원은 이날부터 신규 회원은 23일부터 선착순으로 접수를 진행된다. 점포 내 방문 접수와 롯데문화센터 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 강좌는 3월1일부터 5월31일까지 3개월간 운영된다.

유현권 롯데백화점 대구점장은 “이번 봄 학기는 변화하는 라이프 스타일에 맞춰 단순한 수강을 넘어 ‘경험의 가치’를 증명할 수 있는 콘텐츠에 집중했다”며 “롯데문화센터가 지역 고객 분들의 일상을 예술적 영감으로 채우는 커뮤니티 공간이 되길 바란다”고 밝혔다.