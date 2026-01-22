서울 자사고 14곳 6년 연속 사통전형 미달 정원 20% 의무 선발 비율에 의문 지적 나와

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울 지역 자율형사립고(자사고)의 사회통합전형에서 6년 연속 미달 했다는 분석 결과가 나왔다. 기초생활수급자 등 사회적 약자를 배려하기 위한 전형이지만 미달 현상이 거듭되면서 모집규모에 대한 점검이 필요하다는 지적이다.

종로학원은 최근 6년 지역단위 자사고 사회통합전형 경쟁률 현황을 22일 공개하고 지난해 12월 기준 서울 지역 자사고 14곳의 경쟁률 현황을 공개했다.

조사 결과 서울 자사고 14곳의 경우 6년 연속 모든 학교에서 사회통합전형이 미달했다. 이들 학교의 사회통합전형 평균 경쟁률은 ▷2021학년도 0.29대 1 ▷2022학년도 0.32대 1 ▷2023학년도 0.37대 1 ▷2024학년도 0.39대 1 ▷2025학년도 0.44대 1 ▷2026학년도 0.35대 1로 경쟁률이 0.5대 1에도 미치지 못했다.

가장 최근인 올해(2026학년도)만 놓고 봐도 휘문고(0.05대 1)·세화고(0.07대 1)·세화여고(0.13대 1)·양정고(0.15대 1)·현대고(0.19대 1) 등은 경쟁률이 0.2대 1도 되지 않았다.

서울 이외 지역도 이와 비슷한 현상이 반복되고 있다. 경인 소재 인천포스코고의 올해 사회통합전형은 1.02대 1로 간신히 미달을 면했다. 안산동산고는 경쟁률 0.6대 1로 미달을 기록했다. 지방 소재 6곳도 대전대신고(1.29대 1)·계성고(1.20대 1)·충남삼성고(1.19대 1)는 미달을 면했지만 대성고(0.64대 1)·해운대고(0.64대 1)·부일외고(0.56대 1)는 미달로 나타났다.

자사고는 법령에 따라 정원의 20% 이상을 국민기초생활수급자·차상위계층·보훈대상자 등 사회통합전형으로 선발해야 한다. 미충원 결원은 50%까지만 일반전형으로 이월이 가능하다. 각 시도교육청은 의무 비율을 지키려다 뽑지 못한 결원에 대해 미충원 보전금을 지원하고 있다. 법령상의 의무 비율로 본 학교 측 손실을 보전해 준다는 취지다.

하지만 사회통합전형의 미달 현상이 거듭되면서 의무 선발 비율 20%가 적정한가에 대한 지적이 나오고 있다.

임성호 종로학원 대표는 “최근 6년간 전국 자사고 사회통합전형 지원 상황을 볼 때 선발 규모가 적정한지에 대해 다시 한번 살펴봐야 할 시점”이라며 “자사고는 사회통합전형에서 대량 미달 사태 발생으로 학생 수가 줄어들고 학교 내신 경쟁에서 더욱 불리한 환경이 될 수 있다”고 지적했다.