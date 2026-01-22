오차 초정밀 1~2㎝까지 감소

LG유플러스는 부산신항 5부두 항만 작업자의 안전을 강화하기 위해 초정밀측위(RTK) 기반 ‘인공지능(AI) 안전관제시스템’(사진) 구축에 나선다고 22일 밝혔다.

지난해 12월 LG유플러스와 BNCT, 싸이버로지텍 등이 AI 기반 항만 안전관제시스템 구축을 위한 업무 협약을 체결한 데 따른 움직임이다. 3사는 올해 하반기까지 부산신항 5부두에서 가동 중인 약 70대의 이동 장비에 RTK를 적용할 예정이다.

AI 안전관제시스템은 RTK를 이용해 항만 내 컨테이너 하역 차량 등 이동 장비와 작업자의 위치를 실시간으로 파악한다. 또 AI 기반 CCTV 분석으로 위험 상황이 예견될 경우, 작업자·장비·관제센터에 즉시 알림을 제공해 준다.

AI 안전관제시스템의 핵심은 RTK다. RTK 는 기존 위성항법시스템(GNSS)의 오차를 획기적으로 줄이는 기술이다. GNSS의 경우 위치 정보 오차가 최대 15m에 달할 정도로 크다. 장비·작업자의 위치를 정확히 파악할 수 없다는 뜻이다. 크레인, 스트래들 캐리어 등 대형 장비 수시 이동, 컨테이너 적재로 인한 작업자 시야 제한 등을 고려할 때, 항만에서 정밀 관제는 필수다.

LG유플러스는 지상 기준국과 전용 단말을 연동해 실시간으로 위치 데이터를 추적하는 RTK 방식을 적용했다. 지난해 실증을 통해 항만 내 스트래들 캐리어의 위치를 1~2㎝ 단위로 정밀 추적했고, 작업자와 장비 사이 거리별 자동 알람 시스템도 구현했다.

LG유플러스는 국내 최대 규모인 200개의 지상 기준국에서 보정데이터를 생성하고, 자체 통신 인프라를 통해 실시간으로 365일 중단없이 전송하는 체계를 완비했다. 나아가 부산신항 내 다른 부두로 RTK 관제시스템 확대 적용 등도 검토한다.

고재우 기자