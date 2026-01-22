“장동혁 단식은 목숨 건 진심…민주당의 조롱 섞인 방관은 반인륜적 행태”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 22일 이재명 대통령을 향해 “통일교 게이트 특검, 공천 뇌물 특검을 수용하기 바란다”고 거듭 압박했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “쌍특검 거부는 살아 있는 여당 권력의 비리에 대한 수사 거부이자, 몸통에 대한 수사 거부”라며 이같이 밝혔다.

그는 여야 간 수사의 불균형을 지적하며 특검 도입 당위성을 강조했다. 송 원내대표는 “우리 당에 대한 통일교 관련 수사는 이미 민중기 특검에서 탈탈 털었고, 다음 주면 권성동 의원에 대한 1심 판결이 선고된다”며 “그렇지만 여당 인사들의 통일교 유착 의혹은 수사조차 받지 않았다”고 날을 세웠다.

이어 “쌍특검 도입 목적은 집권 여당의 실세 의원들이 관련된 살아 있는 권력의 비리를 수사하라는 국민적 요구”라고 목소리를 높였다.

또한 송 원내대표는 8일째 단식을 이어 가고 있는 장동혁 대표 상황을 전하며 더불어민주당을 강하게 비판했다. 그는 “건강이 극도로 악화한 장 대표의 모습에 비통함을 금할 수 없고, 민주당의 인면수심 DNA에 분노를 금할 수가 없다”고 성토했다.

그는 “20일이고 30일이고 꼼수를 부리던 거짓 단식이 아니라 국민을 위해 목숨을 건 진심 국민 단식”이라며 “그런데 민주당은 야당 대표의 단식에 대해 침묵과 무시만도 못 한 조롱을 일삼고 있다. 아주 반인륜적인 행태”라고 직격했다.