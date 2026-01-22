여신금융 CEO 신년 조찬 간담회 소비자 보호, 따뜻한 금융 등 강조 렌탈채권 등 규제 완화 필요성 시사 “감독하는 입장” ‘월권’ 우려 비치기도

[헤럴드경제=김은희·정호원 기자] 이찬진 금융감독원장이 카드·캐피털 최고경영자(CEO)를 만나 정보보안 투자 강화를 재차 당부했다. 금융소비자 보호 내재화에도 특히 신경을 써달라고 주문했다.

여신업계의 자금 조달 부담을 덜고 현금흐름을 확대하기 위한 렌털채권 등 규제 완화 필요성도 시사했다. 금융위원회와 함께 면밀히 살펴보겠다는 방침이다.

이 원장은 22일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 여신금융협회가 주최한 2026년 여신금융회사 CEO 신년 조찬 간담회에 참석한 뒤 기자들과 만나 “업계가 다들 힘들지만 소비자 보호를 내재화하는 과정과 디지털 보안 관련한 부분을 잘 챙겨봐달라고 했다”고 밝혔다.

이날 비공개로 열린 간담회에는 신기술금융사를 포함한 여신업권 총 75개사 CEO가 총출동했다. 이 원장은 업계 수장들과 소통하며 ▷금융소비자 보호 ▷정보보안 투자 강화 ▷유동성 관리 ▷따뜻한 금융 실천 등을 강조한 것으로 전해진다. 특히 정보보안 투자와 관련해 이용자 보호 중심의 디지털 금융 생태계를 구축하는 밑바탕이 돼야 한다는 취지를 전한 것으로 알려졌다.

이는 이 원장이 그간 여신업계 CEO에게 보안 인프라와 관련해 무관용 원칙을 실천해달라고 당부했던 것과 연결된다. 그는 지난해 금융권 사이버 침해사고를 반면교사로 보안 인프라를 재점검하고 단 한 건의 사고도 용납해선 안 된다고 강조해 왔다.

장기간 어려움에 겪고 있는 여신업계를 위해 규제 완화가 필요하다고 직접 언급한 점도 눈에 띈다.

이 원장은 “여전사 쪽이 힘들다. 여러 자료를 챙겨 봤는데 렌탈채권 등 규제를 조금 완화해야 하는 부분이 있다”면서 “금융위와 상의해야 하는 부분은 해야 할 것”이라고 말했다. 렌탈 취급 규제의 합리적 개선은 올해 여신협회가 중점적으로 추진하는 과제 중 하나다. 그는 유동성 관리와 관련해서도 “자금 조달 등을 위해 (규제를) 완화해 주려고 하는 부분도 (있다)”라고 언급했다.

다만 실질적인 규제 개선 권한이 금융위에 있다는 점을 분명히 하며 자칫 ‘월권’으로 비칠 수 있다는 우려를 드러내기도 했다. 이 원장은 “우리는 감독하는 입장”이라며 “잘못 들으면 월권한다고 얘기가 나올 수 있어 의견을 밝히기 적절하지 않다”고 했다. 최근 금융권 주요 이슈에 대한 금감원의 발언을 두고 금융위와 미묘한 온도차가 있다는 세간의 분석을 의식한 듯한 발언이었다.

이 원장과의 조찬을 마친 뒤 여전사 CEO들은 ‘한국경제 전망과 과제’를 주제로 한 조동철 한국개발연구원(KDI) 원장의 강의도 들었다.

빈중일 KB캐피탈 대표는 이날 책무구조도 도입을 잘 준비하고 있느냐는 취재진의 물음에 “도입 시기에 맞춰 준비 중”이라고 답했다. 조윤철 부국캐피탈 대표는 “소비자 관리와 함께 유동성 관리를 잘하라고 강조했다”고 간담회 현장의 분위기를 전했다.

한 카드업계 고위 관계자는 “이 원장이 따뜻한 금융과 관련해선 특별히 저신용자를 위한 중금리대출이 원활히 공급될 수 있도록 신경 써달라고 당부했다”고 했다.