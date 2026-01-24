30일까지 3기 ‘서울베이비앰배서더’ 모집 육아 일상 등 콘텐츠제작…SNS 게시 2기 ‘앰배서더’, 경쟁률 무려 165대 1

[헤럴드경제=손인규 기자] “‘서울베이비앰배서더’ 활동을 통해 아이와 조금이라도 더 많은 시간을 보낼 수 있었습니다. 덕분에 빨리 지나가는 이 시기를 조금 더 붙잡아둘 수 있었고, 서울시의 정책에 대해 더 관심을 갖게 되었습니다. 앞으로 서울베이비앰배서더가 계속돼 점점 확대되거나 늘어나는 정책을 많이 소개해 주시면 좋을 것 같습니다.”(리틀 러너스로 선정된 A 씨 가족)

서울시가 생생한 육아 일상을 통해 아이를 키우는 기쁨과 그 과정에서 도움을 받을 수 있는 서울시의 다양한 임신·출산·육아 정책을 소개할 ‘서울베이비앰배서더’의 새 얼굴을 찾는다.

서울시는 ‘서울베이비앰배서더’ 3기 가족을 오는 30일까지 모집한다고 24일 밝혔다.

서울베이비앰배서더는 서울시의 주요 저출생 대책을 소개하고 알리는 공식 홍보모델로, 서울에 주민등록상 주소지를 둔 임신부 또는 만 0~7세 영유아가 있는 가족이면 누구나 신청할 수 있다.

선발된 가족은 서울시의 임신·출산·육아·돌봄 전 분야의 정책 이용방법, 상세 혜택 사항 등을 양육자 입장에서 알리는 역할을 한다. 또한 저출생 인식개선을 위해 탄생과 육아 일상을 영상·사진 등의 콘텐츠로 제작해 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 시민들과 공유하게 된다.

주요 활동으로는 우리 가족의 육아 일상, 육아 꿀팁, 정책 체험 등을 담은 영상·사진 콘텐츠 제작, 서울시 저출생 공식 SNS 계정 등에 콘텐츠 게시, 서울시가 주최하는 각종 행사와 프로그램 참여 등이다.

소정의 활동비와 육아용품 등이 지원되며, 우수 콘텐츠 제작 가족에게는 특별 시상도 제공한다. 또한, 서울시 공식 홍보영상, 포스터 등 주요 홍보물 모델로도 활동할 예정이다.

총 5팀 내외를 선발할 계획이며 이번 3기 모집에는 다자녀 및 다양한 연령·성별 등을 고려해 특색있고 개성있는 가족들을 선발할 예정이다. 선발된 가족들은 오는 7월까지 6개월간 서울시 주요 저출생 정책 등을 체험하고 홍보하게 된다.

지난해 2기 선발에는 총 1317가족이 지원하면서 약 165대 1의 경쟁률을 기록했다. 서울베이비앰배서더 2기는 약 6개월의 활동기간 동안 각자의 개성과 강점을 살린 총 272개 콘텐츠를 제작, 누적 조회수 650만 회를 기록할 정도로 많은 공감을 이끌어냈다.

2기 가족들은 활동에 대한 높은 만족도를 바탕으로 앞으로도 앰배서더 활동이 활발히 이어져 서울시의 우수한 정책들이 보다 많은 시민들에게 전파되어 저출생 극복에 크게 기여하길 바란다고 했다고 서울시는 전했다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 “서울베이비앰배서더는 단순한 홍보모델을 넘어 정책을 실제로 경험한 당사자가 직접 제작한 콘텐츠를 통해 서울에서 아이를 키우는 많은 엄마아빠들의 공감을 이끌어낼 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.