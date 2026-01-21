지난해 12월 손해율은 96.1% 계절적 요인에 보험료 인하 누적 2월부터 보험료 인상 줄줄이

[헤럴드경제=박성준 기자] 지난해 대형 손해보험사들의 자동차보험 손해율이 87%를 찍으면서 6년 만에 가장 높은 수준으로 나타났다. 특히 지난달 손해율은 96.1%까지 치솟으면서 월간 기준으로도 최근 6년 중 최고치를 기록했다.

21일 손해보험업계에 따르면 지난달 삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험 등 대형 손보소가 4곳의 자동차보험 손해율이 87%를 기록했다. 전년 대비 3.7%포인트 상승했다. 이는 지난 2020년 업계 수치를 집계한 이래 가장 높은 수준이다. 연간 손해율은 △2020년 85% △2021년 81% △2022년 80.4% △2023년 79.8% △2024년 83.3% 등이었다.

특히 지난달 기준으로 보면 대형 손보사 4곳의 자동차보험 손해율은 96.1%까지 치솟았다. 이는 전년 동월 대비 3.3%포인트 올랐으며, 이 역시 지난 2020년 관련 통계를 집계한 이후 가장 높았다. 연말 계절적 요인에다가 4년 연속 보험료가 인하된 효과가 더해졌고 부품비 등 물적담보 손해액도 지속해서 증가하면서 손해율이 크게 올랐다.

보험업계에서는 자동차보험 손익분기점에 해당하는 손해율을 80% 선으로 보고 있다. 손해율에 사업비율을 더한 합산비율로 보험사는 실제 손익을 가늠하는데, 손해율이 80%를 넘어가게 되면 사실상 적자를 보고 있다고 평가된다.

상황이 이렇자 올해 손보업계는 5년 만에 자동차보험료 인상에 나선다. 내달 11일 삼성화재가 자동차보험료를 1.3% 인상하는 것을 시작으로 ▷2월 16일 DB손해보험(1.3%)·현대해상(1.4%) ▷2월 18일 KB손해보험(1.3%) ▷2월 21일 메리츠화재(1.4%)·한화손해보험(1.2%)이 보험료를 인상한다. 보험료 인상은 신규·갱신 계약분에 보험료율을 반영할 계획이다.