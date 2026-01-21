“대한민국의 가치를 이끌어 갈 우수기관/기업 및 브랜드를 공모 합니다”
대중문화경제지 헤럴드경제와 최정상 종합영자신문 코리아헤럴드를 발행하는 (주)헤럴드는 대한민국의 우수/유망한 기업(기관/인물/브랜드)의 고객가치경영 경쟁력을 평가해 소비자들에게 올바른 기준을 제시하기 위해‘2026 제13회 대한민국 가치경영대상’을 시행합니다. 대한민국 가치경영대상은 고객이 실질적으로 얻고자 하는 가치에 중점을 두고 차별화된 고객만족을 안겨주는 인물· 기업· 기관 등을 발굴하여 국내외 널리 알리기 위해 헤럴드경제와 코리아헤럴드가 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관합니다. 본 대상의 상세내용은 아래와 같으니 많은 관심과 지원 바랍니다.
- 아 래 -
시상명 : 2026 대한민국 가치경영대상
주 최 : 헤럴드경제, 코리아헤럴드
주 관 : 월간파워코리아
- 일 정 -
응모신청 : 2026. 1. 26(월) ~ 2026. 2. 27(금)
서류심사 : 2026. 2. 2(월) ~ 2026. 2. 27(금)
최종발표 : 2026. 3. 13(금) 헤럴드경제지면
- 시 상 식 -
시상식 : 2026. 3. 13(금) 15:00~16:00 예정
장 소 : 프레스센터 20층 내셔널프레스클럽
참가대상 : 수상기업 임원 및 직원
- 기 타 -
자세한 내용은 (주)헤럴드 홈페이지, 주관사 월간 파워코리아 홈페이지(영문) 및
파워코리아데일리 홈페이지(국문)를 참조하시기 바랍니다.
