스마트쉼터 겨울철 이용자 2024년 104만 명, 2025년 110만 명으로 2년 연속 100만 명 돌파 강력한 한파에도 안전하게 머무르는 쉼터로 각광, 주민이 체감하는 생활 필수시설로 한층 정착

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 ‘성동형 스마트쉼터’ 겨울철 이용자 수가 100만 명을 돌파, 강추위에도 따뜻하고 안전하게 쉴 수 있는 생활밀착형 대표 한파 저감 시설로 자리매김하고 있다고 밝혔다.

최근 ‘성동형 스마트쉼터’ 이용자 통계에 따르면 겨울철 이용자 수는 지속적으로 늘어나 2년 연속 이용자 수가 100만 명을 돌파하는 것으로 나타났다.

겨울철(1~2월, 12월) 스마트쉼터 이용자 수는 2022년 47만 명에서 2023년 68만 명으로 늘어난 데 이어 2024년에는 104만 명을 기록하며 처음으로 ‘100만 명 시대’를 열었다. 증가세는 2025년에도 이어져 110만 명이 스마트쉼터를 찾은 것으로 집계됐다. 이는 스마트쉼터 도입 초기인 2022년과 대비하면 2배 이상 증가한 수치다.

이 같은 인기는 주민 만족도 조사에서도 확인됐다. 성동구가 지난해 스마트쉼터 이용자 약 600명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 약 94%가 “스마트쉼터 운영에 만족한다”고 답했다. 이는 스마트쉼터가 주민 일상 속 ‘스마트 행정 서비스’로 정착했음을 보여준다.

현재 운영 중인 ‘성동형 스마트쉼터’는 총 56개소로 출근길과 등하굣길 등 주민들의 일상 동선과 밀접한 지역에 주로 설치되어 이용 편의성을 높이고, 한파를 비롯한 폭염, 미세먼지 등 이상기후에도 든든한 휴식 공간이 되고 있다. 이와 함께 지능형 난방 시스템, 버스정보 안내 시스템, 공기정화 시스템, 사물인터넷(IoT) 관제시스템 등 첨단 기능을 갖춰 쾌적하고 안전한 환경을 제공한다.

디자인 측면에서도 통유리를 적용해 개방감을 높이고, 숲을 상징하는 목재 소재를 사용해 심리적으로 편안한 느낌을 더했다. 지난 2025년에는 세계적 권위의 디자인상 중 하나인 ‘A’ 디자인 어워드’에서 최고 등급인 플래티넘을 수상하며 공공디자인 혁신 사례로 인정받기도 했다.

정원오 성동구청장은 “성동형 스마트쉼터는 단순히 몸을 녹이는 공간을 넘어, 한파로부터 주민들을 보호하는 ‘따뜻한 안전망’이 되어 일상 속 필수시설로 자리 잡고 있다”며 “겨울철 매서운 한파에도 주민 모두가 안전한 일상을 누릴 수 있도록 세심하게 살피고, 삶에 긍정적인 변화를 만들어줄 스마트 행정 서비스를 지속적으로 제공하도록 힘쓸 것”이라고 말했다.