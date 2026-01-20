아침 -17∼-4도·낮 -6∼3도 서울 한낮에도 -5도 전라서해안·제주·울릉도·독도엔 폭설

[헤럴드경제=손인규 기자] 20일 대한(大寒)에 이어 21일에도 강추위가 이어지겠다. 전라 서해안과 제주에는 많은 눈이 쏟아질 전망이다.

우리나라 북동쪽 대기 상층에 자리한 고기압과 저기압 사잇길로 베링해 쪽 찬 공기가 내려와 우리나라 서쪽 대륙고기압 가장자리를 타고 우리나라에 유입되는 상황이 21일에도 유지되기 때문이다.

21일 전국 아침 최저기온은 -17∼-4도, 낮 최고기온은 -6∼3도일 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -13도와 -5도, 인천 -14도와 -6도, 대전 -11도와 -3도, 광주 -6도와 0도, 대구 -9도와 0도, 울산 -7도와 1도, 부산 -5도와 2도다.

특히 거센 바람이 추위를 부추길 전망이다. 전국적으로 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불 전망이다. 제주(남부해안 제외)는 22일까지, 충남서해안은 21일 새벽부터, 전라서해안과 전남남해안 일부는 21일 오전부터 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞)를 넘을 정도로 바람이 거세게 불겠다.

이런 가운데 21일 전라서해안과 제주에 새벽, 전북남부내륙·광주·전남중부내륙에 오전, 충남북부내륙·충북중부·충북남부에 늦은 오후, 전남서부남해안에 밤부터 눈이 내리겠다.

북쪽에서 내려오는 찬 공기가 상대적으로 따뜻한 서해상 위를 지나며 만들어진 구름대가 유입돼 눈이 내리는 것으로 22일까지 이어질 전망이다. 전북남부서해안과 전남서해안, 제주, 울릉도, 독도 등엔 시간당 1∼3㎝(울릉도·독도·제주중산간·제주산지 최고 5㎝ 이상) 폭설이 쏟아지겠다.

21∼22일 예상 적설은 울릉도와 독도 10~30㎝, 제주산지 5~20㎝(많은 곳 25㎝ 이상), 제주중산간 5~15㎝, 전북남부서해안·전남서해안·제주해안 3~8㎝(전북남부서해안과 전남서해안 많은 곳 10㎝ 이상), 광주·전남중부내륙·전남서부남해안·전북북부서해안·전북남부내륙 1~5㎝, 서해5도 1~3㎝, 세종·충남북부내륙·충북중부·충북남부·충남서해안 1㎝ 안팎이다.

기상청은 강한 바람에 화재 위험성이 크겠으니 조심해야 한다고 전했다.