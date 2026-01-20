[헤럴드경제=김보영 기자] 이재명 대통령은 20일 생리대 가격에 대해 문제를 지적하며 “아예 위탁 생산해서 무상 공급하는 것도 검토해 보라”고 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 열고 원민경 성평등가족부 장관을 향해 “해외 생리대보다 우리나라가 40% 가까이 비싼 건 사실인가 본데 싼 것도 만들어 팔아야 가난한 사람도 쓸 거 아니냐”며 이같이 밝혔다.

이어 “(생리대가) 고급화해서 비싸다는 주장이 있다고 한다”며 “(그렇다면) 싼 건 왜 생산을 안 하냐”고 지적했다.

그러면서 “아주 기본적인 품질을 잘 갖춘 것을 써야지 지금은 너무 부담이 크고, 정부에서 지원해 주면 속된 말로 바가지를 씌우는 데 돈만 주는 꼴”이라고 했다.

이 대통령은 “아주 기본적인, 필요한, 최저 품질을 갖춘 생리대를 싸게 만들어서 무상 공급하는 걸 한번 연구해 볼 생각”이라며 “(관련 부처에) 검토해 보라고 시켰다”고 말했다.

이어 생리대 생산 기업들을 향해 “고급이라는 이유로 바가지 씌우는 것을 그만하고, 가격 낮은 표준 생리대도 (소비자에게) 살 기회를 줘야 한다. 내가 보기엔 아예 없는 것 같다”며 “소비자에게 선택권을 줘야 한다”고 강조했다.

그러면서 “이런 식으로 하면 국가가 개입을 해야 한다”며 “돈을 대주는 것 말고 생리대를 주자”고 제안했다.

앞서 이 대통령은 지난해 12월에도 “국산 생리대가 다른 나라보다 가격이 39% 비싸다고 한다”며 국내 생리대 가격 구조에 대한 조사를 지시한 바 있다. 이에 공정거래위원회는 유한킴벌리, LG유니참, 깨끗한나라 등 주요 생리대 제조사 3곳에 대해 현장 조사를 진행 중이다.

공정위는 생리대 가격이 담합이나 시장 지배력 남용에 따른 것인지 여부를 살펴보는 한편, 유기농·한방 소재 등을 사용했다고 표기한 고가 제품들이 실제로 해당 자재를 사용해 제조됐는지도 확인할 계획이다.