학업·교우관계 ‘위기 학생’ 조기 발견 기존 지원 재구조화…교사 지혜 모아 유관기관 연계 교육·복지·상담·돌봄 교원 3단체 초청해 지원 설명회 개최

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 학업과 교우관계 등에서 어려움을 겪는 울산 지역 초·중·고 학생들은 오는 3월 새 학기부터 지역사회까지 연계한 개인별 맞춤형 지원을 받게 된다. 학생 개인적으로 ‘위기’를 극복하는 큰 전환점이 될 것으로 기대되고 있다.

울산광역시교육청은 오는 3월 ‘학생맞춤통합지원법’ 전국 시행을 앞두고 그동안 여러 부서에서 진행한 지원사업을 통합해 학생 개인별 종합 맞춤형으로 전환한다고 20일 밝혔다.

‘학생맞춤통합지원’은 학습·정서·사회 문제를 겪는 학생을 조기에 발견해 필요하면 지역 유관기관의 도움을 얻어 교육·복지·상담·돌봄 등 다양한 지원을 제공하는 통합지원 체계다.

지금까지 ‘위기 학생’을 발견하더라도 담당교사 또는 사업 부서별로 문제를 해결하다 보니 유관기관의 도움이 필요할 때 협력이 되지 않아 지원 적기를 놓쳐 극단에 이르는 경우가 발생하기도 했다.

통합지원이 시행되면 ‘학생맞춤통합지원위원회’를 통해 해당 학생에게 가장 효과적인 지원책을 결정하고 ▷청소년센터와 월드비전 등 지역 유관기관 연계 ▷체육·미술·음악학원 수강 등 맞춤형 지원을 한다.

울산시교육청은 보다 효과적인 지원을 위해 지난 2024년 1월 전담 부서인 ‘학생통합지원팀’을 신설했으며, 산하 강남교육지원청과 강북교육지원청에도 각각 ‘학생맞춤지원팀’을 신설해 전국 최초로 ‘교육복지사 학교 담당제’ 등을 운영하고 있다. 이에 따라 울산 지역 247개 초·중·고 가운데 교육복지사가 없는 학교는 교육지원청의 도움을 받을 수 있다.

교육청은 ‘선도(시범)학교’ 8곳 운영을 통해 통합지원 체계를 구축하고, 그 효과를 이미 검증했다.

상북초등학교는 모든 교직원이 학생맞춤통합지원위원회 위원으로 참여해 지원학생 발굴과 진단 단계에서 외부 기관 및 교육지원청과 연계한 지원체계를 구축했다.

남목중학교는 ‘따행(따뜻하고 행복한 학교) 지원팀’을 구성하고, 학교에서 해결하기 어려운 사안은 교육지원청 및 지역사회와 연계해 성과를 거두었다.

성신고등학교는 긴급지원팀을 구성해 ‘통합 상정–논의–결정–역할 분담–시행’으로 행정 절차를 단순화해 신속한 지원이 이루어지도록 했다.

울산시교육청은 이 같은 성과를 바탕으로 전국 최초로 ‘학생맞춤통합지원 작은 박람회’ 개최를 통해 학교-지역사회 협력 모형을 구축했다. 지난해 4월 개최한 박람회에는 경기도, 충남, 제주도 등 8개 교육청에서 본따기(벤치마킹)를 했다.

교육청은 또 ‘학생맞춤통합지원법’ 시행에 대해 “교사에게 사회복지사 역할까지 겸하도록 책임을 떠넘긴다”는 교원들의 우려를 불식시키기 위해 지난 9일과 19일 두 차례에 걸쳐 전교조 울산지부, 울산시교원단체총연합회, 울산교사노동조합 등 3개 단체를 초청해 설명회를 가졌다.

울산시교육청 정책관실 관계자는 “이번 ‘학생맞춤통합지원’은 위기의 학생이 성공적인 학교생활을 할 수 있도록 교사 모두가 지혜를 모아 효과적인 지원방안을 찾는 기존 지원사업의 재구조화”라고 강조했다.