전세가 급등·공급 부족 속 준월세 비중 55%까지 확대

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 아파트 전월세 시장에서 순수 전세가 빠르게 줄고 보증금과 월세를 함께 내는 ‘준월세’가 주된 계약 형태로 자리 잡고 있다. 전세 가격 상승과 공급 부족, 금융 규제가 맞물리며 임차인의 주거비 부담 구조 자체가 바뀌는 흐름이다.

부동산R114가 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 서울 아파트 임대차 계약 가운데 준월세 비중은 ▷2022년 51% ▷2023년 54% ▷2024년 54% ▷2025년 55%로 해마다 확대됐다. 반면 전세 보증금이 월세의 240배를 웃도는 ‘준전세’ 비중은 2022년 45%에서 2023년 42%, 2024년 41%, 2025년 40%로 점차 줄었다. 전세 성격이 강한 계약은 감소하고 월세 요소가 결합된 계약이 늘어난 셈이다.

이 같은 변화의 배경에는 공급 부족과 전세가격 상승이 자리 잡고 있다. 서울 아파트 가구당 평균 전세가격은 ▷2023년 6억1315만원 ▷2024년 6억5855만원 ▷2025년 6억6937만원으로 상승세를 이어갔다. 입주 물량 감소로 순수 전세 선택지가 줄자 세입자는 보증금과 월세를 동시에 부담하는 구조로 내몰리고 있다.

실제 준월세의 평균 부담도 커졌다. 2022년 서울 아파트 준월세 평균 보증금은 9943만원, 월세는 128만원이었으나 2025년에는 보증금이 1억1307만원으로 1억원을 넘어섰고 월세도 149만원까지 올랐다. 초기 자금과 매달 지출을 동시에 감당해야 하는 구조가 고착화되고 있다는 의미다.

전세대출 규제 강화도 영향을 미쳤다. 대출을 통한 전세 자금 조달이 어려워지면서 임차인은 순수 월세로 이동하기보다는 일정 수준의 보증금을 유지한 채 월세를 병행하는 계약을 선택하는 경향을 보이고 있다. 임대인 역시 시중 예금금리 2~3%대를 웃도는 4.7% 수준의 전월세전환율과 향후 보유세 부담 확대 가능성을 고려해 준월세를 선호하는 분위기다.

전문가들은 이러한 흐름이 단기 현상에 그치지 않을 것으로 보고 있다. 김지연 부동산R114 리서치랩 책임연구원은 “서울 아파트 입주 물량 감소가 예고된 상황에서 전세가격 안정 여건은 제한적이고, 임대인과 임차인의 이해관계가 맞물린 준월세 구조는 당분간 서울 전월세 시장의 핵심 계약 유형으로 지속될 가능성이 크다”고 말했다.