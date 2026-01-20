장동혁 “민주, 목숨 건 단식에 답 없는 자체가 자백” 송언석 “홍익표 정무수석 첫행보로 단식장 찾아야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] ‘쌍특검’(통일교·공천헌금) 수용을 요구하며 시작된 장동혁 국민의힘 대표 단식이 6일째를 맞았다. 국민의힘은 국회 상임위원회 일정을 전면 중단하고 당력을 집중하며 ‘장동혁 중심 원팀’을 강조하고 나섰다.

장 대표는 20일 오전 국회에서 기자들과 만나 “목숨을 걸고 극단적인 방법까지 동원해 하루하루 민주당에 답을 요구하고 있는데 민주당이 답을 하지 않으면 국민께는 그 자체가 자백일 것”이라고 밝혔다.

그는 “많은 사람이 이렇게 목소리를 내는 것은 꽃을 피우는 과정”이라며 “그 말은 곧 봄이 다가오고 있다는 것”이라고 말했다.

단식 6일째에 접어들며 장 대표는 눈에 띄게 쇠약해진 모습이다. 당내에서는 언제 단식이 중단돼도 이상하지 않다는 전망이 나온다. 장 대표 측 인사는 “장 대표 상태가 많이 안 좋다”며 “그럼에도 단식을 이어가려는 의지가 상당하다”고 전했다.

국민의힘은 장 대표 단식이 끝날 때까지 상임위를 중단하는 등 당 차원 지원사격에 나선다. 이날 오전에는 청와대 사랑채 앞 분수대에서 쌍특검 촉구 규탄대회도 열었다.

송언석 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 홍익표 신임 청와대 정무수석을 향해 “임명 후 첫 행보는 장 대표 단식 농성장 방문이어야 할 것”이라며 “그리고 청와대로 돌아가 이재명 대통령에게 쌍특검 수용과 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 철회를 건의해야 할 것”이라고 촉구했다.

정희용 사무총장도 “민주당은 정치적 유불리를 앞세울 것이 아니라 조건 없는 특검 수용으로 진실 앞에 당당히 나서야 할 것”이라며 “우리는 국민과 함께 장 대표를 중심으로 끝까지 책임을 묻겠다”고 강조했다.

이런 가운데 유승민 전 의원이 이날 장 대표 단식현장을 찾아 눈길을 끌었다.

유 전 의원은 취재진과 만나 “지금 우리 당이 가장 성실하게 해야 할 일은 국민 신뢰와 지지를 받아 보수를 재건하는 것”이라며 “일부 문제에 있어 서로 생각이 다르더라도 국민이 신뢰할 수 있는 보수로 어떻게 거듭날 수 있는가를 머리 맞대고 해결책을 찾아야 할 때”라고 밝혔다.

이어 “그런 점에서 우리 당 누구도 이견이 있을 수 없다고 생각한다. 우리가 국민 신뢰와 지지를 회복해야 이 정권의 실정과 폭주를 막아내고 국민에게 희망을 드릴 수 있는 대안으로 설 수 있다”며 “우리 당이 위기에 있을 때 전부 다 하나가 돼 보수 재건의 길을, 해결책을 찾았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

당내 소장파 의원 모임 ‘대안과 미래’도 격려차 장 대표를 방문했다. 앞서 대안과 미래 소속 이성권 의원은 “이재명 정권과 민주당의 무도한 국정운영에 맞서 싸우는 장 대표의 단식을 적극적으로 지지하고 투쟁에 함께하겠다”며 “지금 국민의힘에 필요한 것은 당의 통합이다. 당 통합을 저해하는 어떠한 언행도 중단돼야 한다”고 밝혔다.