VN익스프레스, 대만 26세 여성 사연 보도 혈액 내 독소 수치 위험, 투석 치료 받아 의사 “대만 버블티 문화, 신장 건강에 위협”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 각종 차에 타피오카 펄을 넣은 음료인 버블티를 하루 2잔씩 매일 마신 20대 여성이 평생 투석을 받아야 할 위기에 처했다.

베트남 매체 브이엔익스프레스는 지난 18일(현지시간) 업무 스트레스를 견디기 위해 습관적으로 버블티를 마신 26세 대만 직장인 여성 A씨가 처한 현실을 보도했다.

A씨는 이달 초 심한 호흡곤란 증세를 보여 병원에 긴급 이송됐다고 한다.

A씨는 병원에서 검사를 한 결과 폐에 물이 차고 혈액 내 독소 수치가 위험한 수준이었다. 의료진은 긴급 기관 삽관과 투석 치료를 했다.

의료진은 “환자는 몇 달간 나타난 이상 증상을 방치했다”고 말했다.

실제로 A씨는 최근 6개월 새 얼굴이 지속해서 붓는 증상을 겪었지만, 야근과 업무 스트레스 때문으로 여기고 병원을 찾지 않은 것으로 전해졌다.

병원 추가 결과 A씨는 수년간 치료받지 않은 단백뇨와 만성 사구체신염을 앓고 있었던 것으로 확인됐다.

의료진은 “이미 신장이 손상된 상태에서 과도한 당분 음료 섭취와 불규칙한 수면 등 나쁜 생활 습관이 결정적 악화 요인으로 작용했다”고 설명했다.

그러면서 “대만에 깊이 자리 잡은 버블티 문화가 신장 건강에 새로운 공중보건 위협이 되고 있다”고 덧붙였다.

고소한 우유에 홍차, 녹차, 우롱차를 우려내고 타피오카 펄을 넣어 만드는 버블티는 과다 섭취할 경우 혈관과 신장에 치명적인 부담으로 작용한다.

보통 버블티 한 잔은 200~400kcal로, 이는 밥 한 공기(약 300kcal)와 비슷하거나 더 높은 열량을 함유하고 있다.

한 전문가는 “버블티를 물 대신 섭취하면 소변 속 인산염과 옥살산염 수치가 높아져 콩팥 결석 위험을 키운다”고 지적했다.