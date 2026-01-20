‘e-STATCOM’ 19일 獨 스켈레톤·日 마루베니와 MOU 2027년 상용화 목표 조현준 회장 “전력망 게임체인저 돼야”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 효성중공업이 전력망 안정성을 높이는 차세대 전력보상장치 ‘e-STATCOM’ 개발에 나선다.

효성중공업은 19일 독일 스켈레톤(Skeleton Technologies) 및 일본 마루베니(Marubeni)와 이같은 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

e-STATCOM은 초고속 충·방전장치 ‘슈퍼커패시터’를 기존 무효전력보상장치 ‘스태콤’에 결합, 전력의 공급과 품질을 관리한다. 인공지능(AI) 시대 전력수급 불균형 문제에 대응하기 위한 필수 인프라로 꼽힌다.

효성중공업은 2027년 e-STATCOM 개발을 완료해 국내 최초로 상용화에 나설 계획이다. 스켈레톤은 효성중공업의 스태콤에 슈퍼커패시터 솔루션을 결합하는 방식으로 협력한다. 스켈레톤 파트너사인 마루베니는 슈퍼커패시터 공급을 지원한다.

효성중공업은 AI산업 및 재생에너지 시장 확대로 인한 변화하는 전력시장에 능동적으로 대응하고자 스태콤 등 전력 안정화 기술을 일찌감치 내재화 해왔다. 2006년 국내 최초로 스태콤 개발에 성공한 이래 국내 시장을 선도해왔다.

2015년에는 150㎹ar(메가바)급 스태콤 상용화에 성공했으며, 지난 2018년 신영주, 신충주 변전소에 단일 설비 기준 세계 최대 규모였던 400㎹ar급 스태콤을 설치했다. 높은 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 미국, 유럽, 중동 등 해외 주요국가에도 스태콤을 공급하며 글로벌 시장에서 글로벌 톱티어 중 하나로 평가받고 있다.

조현준 효성 회장은 평소 “전 세계 전력 시장은 AI 시대 전환과 신재생에너지 확대가 맞물려 ‘슈퍼 사이클’을 맞이하고 있다”며 “효성중공업은 세계 최고 수준의 기술력을 구축하고 선제적인 차세대 전력 솔루션 개발을 통해 전력망의 판도를 바꿀 게임체인저가 되어야 한다”고 강조해 왔다.