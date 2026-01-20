[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대 환경공학과 정진영 교수가 지난 12일 인천에서 열린 ‘첨단분야 혁신융합대학 성과발표회’에서 교육부장관 표창을 수상했다.

에코업 혁신융합대학사업단장으로서 에코스마트시티 융합전공을 신설하고 물산업 혁신과 녹색전환을 아우르는 교육 생태계를 구축한 공로를 인정받았다.

정 교수는 2023년 7월부터 영남대 에코업 혁신융합대학사업단을 이끌며 환경·스마트시티 분야를 융합한 ‘에코스마트시티 융합전공’을 새롭게 도입했다.

5개 대학 협력체계를 주도해 교과목 공동개발과 전공 간 교류를 활성화하고 산업수요를 반영한 교육모델을 구현함으로써 전국 대학 혁신융합교육의 모범사례를 제시했다.

이를 통해 2026년 현재 약 80명의 융합전공 이수자를 배출하며 관련 분야 핵심 인재 양성 기반을 마련했다.

또 현장 실습 중심 교육과정과 산업체 연계형 캡스톤디자인, 실시간 데이터 기반 수질분석 실험프로그램을 도입하는 등 교육 현장의 질적 혁신을 이끌었다.

대구시와 경북도 지원을 바탕으로 ‘휴스타 물산업 혁신대학’을 운영하며 실무형 전문인력을 양성했고 대한민국 국제물주간(KIWW), Eco-Up Global Forum 등 국제행사 기획·운영과 해외 협력을 통해 글로벌 물환경 협력 네트워크를 구축하는 등 녹색전환 시대를 이끌 인재 양성에도 힘써왔다.

정진영 교수는 “이번 수상은 영남대의 혁신융합 교육과 지역 연계형 인재 양성 노력이 인정받은 결과라고 생각한다“며 ”앞으로도 현장 중심 교육을 통해 환경 분야 전문 인재 양성에 힘쓰겠다”고 소감을 밝혔다.