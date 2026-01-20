“부정적 사례로 오해…업계 상생 확산”

[헤럴드경제=김진 기자] 나명석 한국프랜차이즈산업협회 신임 회장이 19일 취임사에서 “프랜차이즈 산업의 신뢰를 회복하고 재도약을 이끌겠다”고 밝혔다.

나 회장은 이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘제8대·제9대 협회장 이취임식 및 비전 선포식’에서 “프랜차이즈 산업은 국가 국내총생산(GDP)의 7%를 차지하는 중요한 산업이지만, 일부 부정적 사례로 가장 오해받는 산업이 됐다”며 이같이 말했다.

그러면서 ▷상생·윤리경영 강화 ▷공제사업 등 복지 강화 ▷K-프랜차이즈 글로벌화 ▷정책·언론 기능 강화를 새해 프랜차이즈 산업의 재도약을 이끌기 위한 4대 비전으로 제시했다.

나 회장은 “업계의 상생 확산과 경쟁력 강화를 지원하고 판로 개척을 도와 협회를 상생 플랫폼으로 만들겠다”며 “윤리위원회를 설치해 윤리경영 인증제를 도입하고 자정 노력을 강화하겠다”고 말했다.

이어 “프랜차이즈 공제사업을 추진해 가맹점사업자(가맹점주)의 안전한 경영과 복지를 지원할 것”이라며 “K-프랜차이즈 글로벌 진흥본부를 설치해 해외 진출이 어려운 중소 프랜차이즈와 연대하고 세계 곳곳에 K-프랜차이즈 거리를 조성하겠다”고 말했다.

아울러 “국회와 정부, 국민에게 프랜차이즈 산업의 현실과 순기능을 제대로 알리고 과도한 규제 완화와 합리적 대안 제시, 산업의 신뢰 회복을 추진하겠다”며 “프랜차이즈 산업이 세계와 경쟁하는 산업으로 성장할 수 있도록 앞장서겠다”고 강조했다.

이날 행사에는 협회 관련 국회 상암위원회 소속 국회의원과 정부 부처·기관 관계자, 협회 회원 등 약 500명이 참석했다.