李대통령-與지도부 만찬 화기애애 檢개혁 후속입법·행정통합 등 폭넓게 대화

[헤럴드경제=양대근 기자] 이재명 대통령은 지난 19일 정청래 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 더불어민주당 지도부를 청와대로 초청해 만찬을 함께했다. 이날 만찬은 집권 2년차를 맞은 데다 최근 한 원내대표를 비롯한 4명의 당 지도부 멤버가 새로 선출된 계기에 원활한 당정 관계를 당부하기 위해 마련된 자리다.

박수현 민주당 수석대변인의 서면 브리핑에 따르면 이 자리에서 이 대통령은 정 대표에게 “혹시 반명(반이재명)이십니까”라고 농담을 건넸고, 정 대표는 “우리는 모두 친명(친이재명)이고 친청(친청와대)입니다”라고 응수해 폭소가 터져 나왔다.

이 대통령은 이어 “제가 미처 잘 모를 수도 있는 민심과 세상 이야기를 현장에서 국민과 함께 호흡하고 있는 여러분을 통해 자주 듣고자 한다”고 말했다.

또 “최고위원 선출로 완전체가 된 민주당 지도부를 뵙고 싶었다”며 “평소에도 자주 뵙기를 소망했고, 이번에는 새 지도부 결성을 계기로 빨리 뵙자고 청했다”고 만찬 초청 배경을 설명했다.

정 대표는 “이 대통령은 국가적으로도 개인적으로도 참 고마운 분”이라며 “이 대통령이 대표 시절 힘든 수사와 재판을 받으면서도 당무에 한치도 소홀함이 없었던 것을 생각하면 저는 대표로서 부족함이 너무 많다는 생각을 하게 된다”고 했다.

그러면서 “이재명 정부의 성공을 위해 분골쇄신으로 더 노력해야겠다고 늘 다짐한다”며 “다른 차원의 엄중함이 여전히 자리 잡고 있는 시기다. 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 위대한 대한민국을 만들기 위해 당의 역할을 잘해 나가겠다”고 강조했다.

한 원내대표는 “(국회) 개원 후 20개월 기준으로 보면 22대 국회 입법 통과율이 20.2%로, 21대 국회와 20대 국회와 비교해 최저를 기록하고 있어 국민에게 죄송하다”며 “모든 역량을 동원하고 입법 처리에 집중함으로써 국정과제를 튼튼하게 뒷받침하도록 노력하겠다”고 말했다.

이날 만찬 참석자들은 급격한 국제정세 변화에 대한 대응, 행정 통합의 성공적 추진, 검찰개혁 후속 입법에 대한 폭넓은 의견수렴, K-컬처 문화 강국 도약 등에 대해 자유롭게 대화를 나눴다고 박 수석대변인은 밝혔다.

특히 중대범죄수사청(중수청)·공소청법을 비롯한 검찰개혁 입법 방향, 광주·전남과 대전·충남 통합 방안 등을 놓고 활발한 의견도 오간 것으로 보인다.

박 수석대변인은 “(참석자들은) 당의 다양한 목소리를 빛나게 다듬어 이 대통령의 국정철학이 굳게 뿌리 내리고 통합과 도약으로 풍성한 성과를 거두는 2026년이 되도록 대통령을 튼튼히 뒷받침하는 민주당이 되겠다고 다짐했다”고 전했다.

만찬 메뉴로는 문어 샐러드, 광어와 참치회, 대방어 간장구이, 석화 튀김, 잡곡밥과 대구 맑은 탕이 제공됐다.

만찬은 청와대 본관에서 오후 6시부터 2시간 40분 동안 진행됐으며, “국정과 민생 전반에 관한 허심탄회한 대화가 오갔다”고 박 수석대변인이 전했다.