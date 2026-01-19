[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성은 19일 본사 7층 컨퍼런스홀에서 전 임직원들이 참석한 가운데 ‘2026년도 경영전략회의’를 개최했다.

이번 경영전략회의는 2025년 한 해 동안의 경영 성과를 돌아보고 대내외 불확실성이 지속되는 환경 속에서 2026년 HS화성이 나아가야 할 중점 전략과 실행 방향을 공유했다.

HS화성은 이번 경영전략회의를 통해 기본에 충실, 데이터 기반 경영, 사업 포트폴리오 다각화를 2026년 3대 핵심 경영 아젠다로 설정했다.

이를 통해 HS화성은 2026년 올해 수주 목표액을 1조 4000억원으로 설정하고 안정적 인 외형성장과 수익성을 중심으로 한 경영 기조를 이어가겠다는 방침이다.

이날 행사에서 지난해 실적을 다시 한번 되돌아보고 점검하는 시간도 가졌다. HS화성은 지난 2025년 한 해 약 1조 5000억원 규모의 수주를 기록하며 창사 이래 최대 수주 실적을 달성했다.

HS화성 최혁 전략실장은 “불확실성이 확대되는 경영 환경 속에서도 기본과 데이터에 충실한 내실 경영을 통해 새로운 기회를 만들어 가겠다”며 “또 현재 계약을 앞둔 해외사업 수주에 만전을 기하고 범어역 디아르의 성공적인 분양을 통해 2026년에도 의미 있는 성과를 실현하겠다”고 말했다.

한편 이날 회의에서는 지난 해 HS화성과 화성자원봉사단의 사회기여 활동을 영상으로 시청했으며 혁신활동에 기여한 공로자, 안전보건관리 우수 사업장과 관리감독자에 대한 포상도 진행됐다.