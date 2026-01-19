내년 경제 성장률 2.1%로 관측…美 보다 높은 수준

[헤럴드경제=손미정 기자] 국제통화기금(IMF)이 올해 한국 경제 성장률 전망치를 1.9%로 전망했다.

19일 재정경제부에 따르면 IMF는 이날 발표한 ‘2026년 1월 세계경제전망’에서 올해 우리나라 경제 성장률을 1.9%로 전망했다. 작년 10월 전망(1.8%)보다 0.1%포인트 높인 수준이자, 선진국 평균(1.8%)을 상회하는 수준이다.

IMF는 지난해 7월 이후 한국의 성장률 전망을 계속 상향하고 있다.

다만 IMF의 올해 성장률 전망치는 정부나 경제협력개발기구(OECD) 전망치보다는 낮다.

정부는 지난 9일 경제성장전략에서 올해 경제성장률을 2.0%로 예측했다. 작년 12월 OECD 전망치는 2.1%, 이달 투자은행(IB) 평균은 2.0%로 집계됐다.

한국은행은 이보다 낮은 1.8%다. 이창용 한은 총재는 지난 15일 “작년 11월 전망치인 1.8%에 대체로 부합할 것”이라며 “상방 리스크는 다소 증대된 것으로 판단된다”고 밝혔다.

IMF는 내년 우리나라 경제 성장률의 경우 직전 전망보다 0.1%p 낮은 2.1%로 관측했다. 이는 미국(2.0%) 보다 높은 수준이다. 작년 우리나라 성장률은 1.0%로 0.1%p 높여 잡았다.

세계 물가상승률은 에너지 가격 하락 등에 힘입어 지난해 4.1%에서 올해 3.8% 수준으로 둔화세가 지속될 것으로 예측했다. 다만 미국은 관세의 물가 전가 효과로 2% 목표 달성이 지연될 것으로 전망되는 반면 중국은 현재의 낮은 물가 수준이 점차 상승 압력을 받을 것으로 전망하는 국가별로 차별화된 양상을 보일 것으로 예상했다.

IMF는 세계 경제의 위험이 여전히 하방 요인으로 기울어져 있다고 진단했다.

주요 하방 요인으로 소수의 인공지능(AI)·첨단기술 기업에 투자집중, 여전히 높은 무역 불확실성 및 지정학적 긴장, 주요국의 높은 부채 수준 등을 제시했다.

특히 IMF는 AI의 생산성·수익성 기대가 약화할 경우 급격한 자산 가격 조정이 발생하면서 금융리스크가 전이·확대될 우려가 있다고 경고했다.