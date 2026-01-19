서울 아침 -13도…강풍으로 체감 온도는 더 낮아

[헤럴드경제=손미정 기자] 대한(大寒) 20일부터 강추위가 본격화한다.

19일 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 매우 추워지겠다.

동해안과 전남·경남·제주를 제외한 전국 대부분 지역에 한파특보가 내려졌고, 경기 북동부와 강원영서 대부분엔 ‘한파경보’가 발령됐다. 한파경보는 ‘아침 최저기온이 -15도 이하인 상황이 이틀 이상 지속할 것으로 예상될 때’ 등에 내려진다.

20일 아침 중부지방은 기온이 -10도 이하, 남부지방은 -10∼-5도를 기록하겠다. 전국 아침 최저기온은 -17도에서 -2도 사이로 예상된다. 낮 최고기온도 -4∼7도에 머물 것으로 보인다.

중부지방과 호남의 경우 낮에도 영하권을 벗어나지 못하겠다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -13도와 -3도, 인천 -14도와 -4도, 대전 -11도와 0도, 광주 -6도와 2도, 대구 -7도와 4도, 울산 -5도와 5도, 부산 -2도와 7도다.

강풍이 불면서 추위를 배가시키겠다. 서울의 경우 아침 체감온도는 -18도까지 떨어지겠다.

강풍특보가 발효된 충남서해안과 전북서해안은 20일 오전까지, 전남해안은 20일 밤까지, 제주(남부해안 제외)는 당분간 순간풍속 시속 70㎞(20㎧) 이상의 강풍이 이어지겠다. 19일 밤부터는 경상해안도 바람이 거세지면서 강풍특보가 내려질 수 있겠다.

나머지 지역들도 20일까지 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 예상된다.

이번 한파는 오래갈 것으로 예상된다. 서울의 경우 일요일인 25일까지 최저기온이 -10도 이하일 것으로 전망된다.

강추위가 지속되며 피해가 발생할 수 있으니 대비해야 한다.

백두대간 동쪽 영남권을 중심으로는 대기가 건조한 상태가 지속되는 가운데 화재에 주의할 필요가 있겠다. 부산과 울산, 대구·경북 동해안에는 현재 건조주의보가 내려진 상태다.