[헤럴드경제=서영상 기자] 김병욱 청와대 정무비서관이 19일 사직 의사를 밝혔다.

김 비서관은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 “이재명 정부의 성공을 위해서 열심히 달려왔다. 당청 간의 긴밀한 관계 정립을 확립하고 야당과의 원활한 소통을 위해서 나름대로 힘써 왔다”면서 “앞으로도 전 세계가 부러워하는 진짜 대한민국을 위해서 열심히 일하도록 하겠다”고 했다.

김 비서관은 다가오는 6·3 지방선거에서 성남시장에 출마할 것으로 예측된다. 청와대는 후임 정무비서관으로 더불어민주당 재선 국회의원 출신의 고용진 의원 등을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

한편 지방선거를 앞두고 다수의 청와대 참모진들이 출마를 준비하고 있는 것으로 파악된다.

우상호 전 정무수석은 지난주 강원도지사 선거 준비를 위해 사퇴했다.

또 김남준 청와대 대변인은 인천 계양구을 국회의원 보궐선거 출마가 유력한 상황이다. 이상호 자치발전비서관은 울산시장, 진석범 보건복지비서관실 선임행정관은 화성시장 출마가 거론된다.

김광 자치발전비서관실 행정관은 인천 계양구청장에 도전하며 김 대변인과 ‘러닝 메이트’를 이룰 전망이다. 서정완 자치발전비서관실 행정관은 경기 하남시장, 성준후 국민통합비서관실 행정관은 전북 임실군수 출마 가능성이 제기된다. 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장 차출론도 끊이지 않는다.