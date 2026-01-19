-웃음·공감·진행까지

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]방송에서의 서장훈의 존재감이 2026년에도 빛나고 있다.

서장훈이 올해 새롭게 선보인 신규 프로그램 JTBC ‘예스맨’과 SBS ‘자식 방생 프로젝트-합숙 맞선’(이하 ‘합숙 맞선’)을 통해 또 한 번 자신의 존재감을 증명하고 있다. 특히 탄탄한 진행 실력을 바탕으로 웃음까지 놓치지 않으며 프로그램의 중심을 잡아가고 있는 것.

지난 17일(토) 첫 방송된 JTBC ‘예스맨’에서 서장훈은 대한민국 레전드 스포츠 스타들의 예능감을 이끌어내는 ‘선배 스포테이너’이자 ‘예능 코치’로 활약했다. 경쟁과 승부의 세계를 누구보다 잘 알고 있는 서장훈은 출연자들의 솔직한 웃음과 인간적인 매력을 자연스럽게 끌어내며 프로그램에 활력을 불어넣었다.

첫 방송부터 서장훈의 유쾌한 리액션 속에 묻어나는 리얼한 웃음은 시청자들에게 신선한 재미를 선사했다.

이어 매회 뜨거운 관심과 화제를 모으고 있는 SBS ‘합숙 맞선’에서는 부모와 자식, 두 세대의 마음을 모두 꿰뚫는 통찰력 있는 진행으로 깊은 공감을 이끌어내고 있다. 서장훈은 중심을 잃지 않는 균형감과, 관계의 본질을 정확히 짚어내는 재치 넘치는 입담으로 프로그램의 몰입도를 한층 끌어올리고 있기도 하다.

뿐만 아니라 ‘국보급 센터’로 불렸던 서장훈이 농구 코트로 돌아와 화제를 모았던 SBS ‘열혈농구단’은 시즌2 확정을 알리며 지난 17일(토) 종영했다. 서장훈은 감독으로서 정확한 전술 분석과 명확한 방향성을 제시하며 선수 개개인의 성장을 이끌어냈다는 호평을 받았으며, 단순한 스포츠 예능을 넘어 성장 서사를 완성하며 안방극장에 농구 레전드의 존재감을 다시 한 번 전했다.

현재 서장훈은 JTBC ‘이혼숙려캠프’, ‘아는 형님’, SBS ‘동상이몽 2 - 너는 내 운명’, ‘미운 우리 새끼’, EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’, KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 등 스튜디오부터 야외 버라이어티까지 장르를 가리지 않고 활약하며 활동 영역을 확장하고 있다.

서장훈은 웃음과 공감, 진행까지 완벽한 균형을 잡아가며, 평일부터 주말까지 아우르고 있다. 올 한 해도 예능 프로그램의 흐름을 주도해 갈 남다른 행보에 이목이 집중되고 있다.

한편, 서장훈이 출연 중인 신규 프로그램 JTBC ‘예스맨’은 매주 토요일 오후 7시에 방송되며, SBS ‘합숙 맞선’은 매주 목요일 오후 9시에 방송된다.