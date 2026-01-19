[헤럴드경제=김보영 기자] 대한항공과 아시아나항공의 합병에 불만을 품은 항공기 기장 추정 인물이 ‘자살 비행’을 암시하는 글을 올려 경찰이 수사에 나섰다.

19일 항공업계에 따르면 이날 오전 “직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에 항공기 기장으로 추정되는 인물이 김포공항에 좌표를 찍고 자폭하겠다는 글을 게시했다”는 신고가 경찰에 접수됐다.

한국공항공사 측은 “사건을 보고 받은 상태고 구체적인 사안은 파악 중”이라고 말했다. 김포공항경찰대는 게시자가 실제 기장인지, 항공사 직원인지 여부에 대해 수사 중이라고 밝혔다.

앞서 대한항공은 지난해 12월 아시아나항공 신주 약 1억3157만 주(지분율 63.9%)를 인수하며 아시아나항공을 자회사로 편입했다. 이후 안전·인사·재무·운항·정비 등 주요 부문에 대한 임원 인사를 단행하고 통합 준비 작업에 속도를 내고 있다.

그러나 통합 항공사 출범을 앞두고 양사 내부에서는 인사 배치와 업무 공간 문제 등을 둘러싼 갈등이 이어지고 있다. 핵심 역할에 대한항공 출신이 집중 배치되고 아시아나 인력 상당수가 행정 업무로 이동하면서 대한항공 중심의 조직 재편이라는 불만이 나타나고 있다.

인천공항 제2여객터미널(T2)을 함께 사용하는 과정에서 직원 간 불편과 긴장감이 커지고 있다는 지적도 나온다. 대한항공 직원들은 ‘망시아나 셋방살이’라고 표현하는가 하면 아시아나항공 직원들은 “솔직히 무서워서 다니기가 힘들다”고 표현하고 있다.

양사는 내년 통합 항공사 출범을 목표로 서비스 매뉴얼과 운영 기준 통합을 진행 중이지만, 통합 과정에서의 조직 관리와 내부 갈등 해소가 과제로 떠오르고 있다. 대한항공 노조 관계자는 “통합 이후 대한항공 직원들이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 하면서도, 아시아나항공 직원들에게도 공정한 기회가 보장되도록 사측에 요구하고 있다”고 밝혔다.